Evencio Ferrero deja su huella en el libro de honor del Concello: “Viva Carballo sempre!”

Evencio Ferrero firma el libro de honor del Concello acompañado de su sucesor, Daniel Pérez Cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, recibió a su antecesor en el cargo, Evencio Ferrero, para invitarlo a firmar en el Libro de Honra del Concello. Con este acto, Ferrero culminó oficialmente su despedida de la alcaldía, que ocupó durante 22 años consecutivos, además de varios más como concejal en la oposición.

En el emotivo momento, el exregidor estampó su firma utilizando un bolígrafo que le regalaron los trabajadores y trabajadoras del Concello, al que se refirió en su mensaje como un símbolo especial de gratitud y afecto.

En su dedicatoria, Ferrero escribió: “Con este agasallo dos traballadores/as do concello asino, con moita honra, neste documento vivo da nosa historia local. Vinte e dous anos na Alcaldía e algún máis previamente na oposición permitiron iniciar a transformación de Carballo, e agardo que, neste futuro inmediato, o noso querido concello se converta cada vez máis nun bo lugar para vivir. Viva Carballo sempre!”

La firma en el Libro de Honra se suma a los actos que han acompañado el relevo institucional entre Evencio Ferrero y Daniel Pérez, quien asumió la alcaldía el pasado sábado.