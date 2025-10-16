Aspaber rinde homenaje a Evencio Ferrero por su compromiso social durante 22 años como alcalde

Evencio Ferrero Raúl López

Aspaber acoge este viernes un acto de homenaje a Evencio Ferrero, exalcalde de Carballo, en reconocimiento a su labor social y apoyo constante a las personas con discapacidad a lo largo de sus 22 años de mandato. El homenaje será protagonizado por los usuarios de Aspaber en la sede de A Brea (11.30 horas). Asistirán también el alcalde, Daniel Pérez; los ediles Luis Lamas y Maica Ures; los portavoces del PSOE María Carmen Vila y Valentín Costa y del PP, Beatriz Neira.