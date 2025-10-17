Evencio Ferrero vive su homenaje más emotivo y humano en Aspaber

Evencio Ferrero con su placa en Aspaber Mar Casal

El exalcalde de Carballo Evencio Ferrero vivió este viernes el que posiblemente sea el homenaje más emotivo, humano y profundo que ha recibido desde que renunció a la alcaldía a principios de este mes. Los encargados de darle este sentido homenaje fueron los usuarios de Aspaber, que quisieron agradecer de esta manera su apuesta por la inclusión durante sus dos décadas como regidor.

A lo largo de sus años al frente del Concello de Carballo, Ferrero siempre aseguró en las múltiples entrevistas que dio a este medio que la cosa de la que más se sentía orgulloso era de haberle dado la oportunidad al centro especial de empleo de Aspaber de encargarse del servicio de limpieza viaria y de convertir a Carballo en un ejemplo pionero de integración.

Fue una decisión que supuso un antes y un después para la asociación y, por eso, una vez jubilado, no quisieron dejar pasar la oportunidad de agradecerle su apoyo. Este sencillo pero emotivo agradecimiento, Aspaber lo dejó plasmado en todos los detalles del acto.

A su llegada al centro de la entidad en A Brea, cerca de 120 usuarios hicieron un pasillo de honor para recibir entre aplausos al exalcalde, que iba acompañado por su sucesor, Daniel Pérez, varios concejales del gobierno y de la oposición y también por los directivos de Aspaber.

Síntome un privilexiado de formar parte de Aspaber e de ser parte dun pobo que cre e dá oportunidades ás persoas e iso, en parte, debémoscho a ti Un trabajador del centro especial de empleo de Aspaber

Todos (unas 170 personas en total) se dirigieron hacia el jardín y allí empezó la verdadera emoción, con varias personas que tomaron la palabra. Una de ellas, uno de los trabajadores del centro especial de empleo que realiza la limpieza viaria en Carballo. Agradeció a Ferrero su disposición por haber confiado en el centro especial para un servicio municipal tan importante, ya que gracias a este trabajo logró “unha autonomía e non depender doutros, e ao mesmo tempo unha independencia económica. Síntome un privilexiado de formar parte de Aspaber e de ser parte dun pobo que cre e dá oportunidades ás persoas e iso, en parte, debémoscho a ti”.

Huella perdurable

Pero Aspaber quiso que la huella que dejó Ferrero en la asociación y en sus usuarios sea más permanente, manteniéndose por generaciones. “Foi un pracer percorrer este camiño xuntos durante estes 22 anos, por iso pedímosche que plantes aquí un carballo símbolo de forza, unión e vida, como unha forma de manter presente o teu apoio a Aspaber. Esta árbore crecerá como fixo Aspaber, ao teu carón, deixando pegada e sementando o futuro”, indicó una de las representantes del centro. Entre aplausos, Ferrero se acercó y comenzó a plantar un carballo en el jardín de la asociación.

Será su carballo, ya que crecerá justa al lado de una placa conmemorativa, otro de los detalles que quiso tener Aspaber con el exalcalde. Junto a una imagen grabada de su cara –”quen a fixo quéreme ben, porque na realidade non son tan guapo”, bromeó Ferrero–, está la frase que tantas veces repitió en entrevistas y comparecencias: “Síntome orgulloso de facer de Carballo un lugar onde todas as persoas teñen as súas oportunidades e dereitos. Que a limpeza viaria sexa feita polo Centro Especial de Emprego de Aspaber é un gran avance para esa cohesión social”.

“Fostes e sodes un exemplo”

Y así lo reafirmó Ferrero una vez que tomó la palabra. “Para nós era un obxectivo que Carballo fose un Carballo limpo, onde se respectasen os espazos, pero había outro obxectivo moito máis importante, que era que en Carballo se respectase á xente”. Reconoció que más allá de las obras que se hagan –y a lo largo de sus 22 años como alcalde fueron muchas– “non hai maior satisfacción que ver como Carballo era un exemplo de integración e de participación. Ver como todas as persoas teñen dereito ao goce, ás relacións e á amizade”.

“Por iso síntome moi orgulloso do traballo exemplar de Aspaber. Fostes e sodes un exemplo”, aseguró Ferrero y deseo que sean muchos los ayuntamientos “que miren para vós, para o voso exemplo e traballo e dean oportunidades para que todas as persoas teñan dereito a unha vida digna. Moitas felicitacións polo traballo feito e moitas grazas polo voso exemplo”.

Algunas de estas palabras las recogió Ferrero en el Libro de Honra de Aspaber que pronto cumplirá 50 años de historia y con el que despidió un “acto sinxelo, profundo e humano”, en palabras de la propia asociación carballesa.