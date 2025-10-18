‘Chicho do Zorro’ celebra por todo lo alto su 80 cumpleaños

foto de familia de los asistentes a la fiesta de aniversario Raúl López Molina

El sábado fue un día muy especial para José Antonio Porteiro, más conocido en Carballo como ‘Chicho do Zorro’.

Con motivo de su 80 cumpleaños reunió a buena parte de su familia y a algunos amigos para compartir con ellos la fiesta de aniversario.

El marco elegido fue el restaurante Punta del Este, en donde la celebración se prolongó desde primeras horas de la tarde hasta bien entrada la noche.

Chicho formó parte de los Bomberos Voluntarios de Carballo, fue concejal y empresario, entre otras muchas facetas, por lo que es muy conocido en Carballo y su comarca.