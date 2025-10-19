El Concello de Carballo acudió al XII Congreso de la Red de Ciudades que Caminan

Milagros Lantes, Daniel Barreiro y Juan Seoane en el evento celebrado en la provincia gaditana Cedida

El Concello de Carballo estuvo representado un año más en el Congreso de la Red Ciudades que Caminan, celebrado entre el jueves y el sábado en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción.

En esta duodécima edición se batió el récord de inscripción con 170 representantes de instituciones y entidades de toda la península.

La delegación carballesa estuvo integrada por el concejal de Movilidad, Juan Seoane; el también edil Daniel Barreiro; y Milagres Lantes, representante del Ayuntamiento en la junta directiva de la Red de Ciudades que Caminan.

Uno de los actos centrales del congreso, cuyo lema fue “Caminando la frontera”, fue la entrega de los Premios Ciudades que Caminan: A Coruña, como ciudad grande; Oviedo, como ciudad amiga; Allariz y Astillero, en la categoría de ciudades pequeñas; Chiclana y Oleiros, en la de medianas (en la que también resultó premiada Carballo en el año 2018) y Grándola y Porto, en ciudades portuguesas.

El congreso comenzó, como es habitual, con la asamblea general, en la que se abordó el estado de cuentas, se dio cuenta de las últimas incorporaciones y se presentaron las líneas de trabajo para el 2026.

Entre las numerosas e interesantes intervenciones que pudieron escucharse estos días en La Línea de la Concepción se incidió en la estrecha relación que existe entre la salud y el espacio público, aspecto que centró los relatorios del psiquiatra José Luis Marín, que analizó de qué manera el entorno urbano influye directamente en la salud mental de las personas, y de la geógrafa Marta Román, que habló de la necesidad de devolver las calles a la juventud como motor de cambio social