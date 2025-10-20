Aprobado de forma provisional el plan especial de la futura ciudad deportiva carballesa de A Lagoa

Plano de la futura ciudad deportiva de A Lagoa Cedida

Siete meses después de la aprobación inicial y una vez estudiadas y resueltas las alegaciones presentadas, en la sesión ordinaria celebrada este lunes por la Xunta de Goberno Local de Carballo se aprobó de forma provisional el Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PIED) para la implantación de una área deportiva en A Lagoa.

El documento será remitido ahora a la Xunta de Galicia para que emita el informe oportuno en el plazo de dos meses.

La única diferencia con respeto al documento inicial es un pequeño incremento de superficie, que pasa de 81.551 a 81.823 metros cuadrados debido a la inclusión dentro del ámbito de la superficie total de las parcelas catastrales ocupadas en parte por la calle Vila de Negreira.

La intervención urbanística prevista tiene una doble finalidad: proyectar un espacio para nuevas instalaciones deportivas, que resultan muy necesarias dado el incremento constante del número de entidades y de practicantes de diferentes deportes en el municipio carballés, y aprovechar un entorno natural que se pueda emplear para la práctica de la actividad física por parte de cualquiera persona.

Para cumplir esos objetivos, en el PEID se establece el siguiente reparto. Un ámbito EQS-1/EQ-2, que suma 25.356,35 metros cuadrados (el 30,99% del total) y en el que se emplazarán las instalaciones deportivas.

Una zona ZV/EL-1, que quedará en estado natural. Su superficie es de 37.751,45 m2 (46,14% del total) y que se destinará a actividad deportiva programada con sendas peatonales y pequeñas explanadas para la práctica del deporte aficionado.

Un ámbito PZ/EL-2 o espacio libre de carácter urbano proyectado como plaza pública y con una superficie de 7.735,65 m2 (9,45%l). Otras zonas AP-1/AP-2/AP-3, que se destinarán a equipamientos públicos.

Su superficie es de 7.962,80 m2 (9,73%) y con capacidad para aparcar 334 vehículos.

Tendrá una doble finalidad: ser utilizada por las personas usuarias de las nuevas instalaciones y también como aparcamientos disuasorios o de proximidad.

La superficie restante, 3.016,75 m2 (3,69%), está destinada a regularizar las vías existentes, completar la rúa Vila de Negreira con una senda peatonal y carril bici, dar continuidad a la calle Álvarez de Sotomayor y conectar con las rúas Lagoa y Bosque.

Durante la fase de información pública se presentaron seis escritos de alegaciones. La mayoría fueron desestimadas y dos de ellas se aceptaron de forma parcial.