Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Carballo reparte ayudas por valor de 178.000 euros entre una veintena de entidades deportivas

La cantidad más importante corresponde a la financiación de las actividades realizadas por los clubes durante el pasado verano

Redacción
20/10/2025 23:06
Los jugadores del Escola Lubiáns celebrando un gol en el partido del fin de semana ante el Patín Mieres
Los jugadores del Escola Lubiáns celebrando un gol en el partido del fin de semana ante el Patín Mieres
Raúl López Molina

El gobierno carballés acordó conceder subvenciones a veintiuna entidades del municipio por un importe conjunto de 178.000 euros. 

La cuantía más elevada corresponde a la convocatoria para la financiación de proyectos de actividades deportivas durante el pasado verano, con un total de 165.000 euros, que se distribuyen de la siguiente manera. 

A la AD Fogar da Xuventude le corresponden 15.838 euros; a la AD Xiria, 11.750; al Club Baloncesto Artai, 2.000; al CC Carballo, 3.735; al CC Monteneme, 1.620; al CF Cances, 1.000; al Club Rítmica Carballo, 6.894; al Club Rítmica Pangea, 3.097; a Taekwondo ITF Carballo, 1.456; al Club Xadrez O Toque Xiria, 3.010; a Basket Xiria, 20.344; al Escola Lubiáns, 12.500; a Balonmán Xiria, 25.432; a la EF Luis Calvo Sanz, 11.344; a Judo Club Bergantiños, 4.088; a Kárate-Do Carballo, 3.156; a la SD Oza, 3.000; al San Lorenzo de Verdillo, 4.093; a la SD Sofán, 17.061; a Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca), 12.575; y a Virgentis Salvamento Bergantiños, 1.000 euros. 

El importe restante corresponde a las ayudas para la organización de eventos y actividades extraordinarias. 

Por este concepto a la AD Fogar le corresponden 1.500 euros; al CC Monteneme, 1.500; al CF Cances, 1.500; al Club Rítmica Carballo, 1.221; al C.R. Pangea Carballo, 1.221; a O Toque Xiria, 2.382; a Judo Club Bergantiños, 1.496; a Sysca, 1.460; y al SD Oza, 420 euros.

Te puede interesar

Marru conduciendo un balón en el partido ante el Burgos Promesas

El Bergantiños no frena su racha y ya está en posiciones de playoff
Redacción
La primera actividad del programa estuvo muy concurrida

El doctor Alfonso Mariño protagoniza la primera charla de la Semana dos Avós de Carballo
Redacción
El alcalde con la centenaria y algunos de sus familiares

A Laracha tiene una nueva centenaria, Francisca Prego Arcas
Natalia Serrano
La representación larachesa desplazada a Nigrán

A Laracha asiste en Nigrán al “IV Encontro Galego de Participación Infantil e Adolescente”
Natalia Serrano