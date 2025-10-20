Carballo reparte ayudas por valor de 178.000 euros entre una veintena de entidades deportivas

Los jugadores del Escola Lubiáns celebrando un gol en el partido del fin de semana ante el Patín Mieres Raúl López Molina

El gobierno carballés acordó conceder subvenciones a veintiuna entidades del municipio por un importe conjunto de 178.000 euros.

La cuantía más elevada corresponde a la convocatoria para la financiación de proyectos de actividades deportivas durante el pasado verano, con un total de 165.000 euros, que se distribuyen de la siguiente manera.

A la AD Fogar da Xuventude le corresponden 15.838 euros; a la AD Xiria, 11.750; al Club Baloncesto Artai, 2.000; al CC Carballo, 3.735; al CC Monteneme, 1.620; al CF Cances, 1.000; al Club Rítmica Carballo, 6.894; al Club Rítmica Pangea, 3.097; a Taekwondo ITF Carballo, 1.456; al Club Xadrez O Toque Xiria, 3.010; a Basket Xiria, 20.344; al Escola Lubiáns, 12.500; a Balonmán Xiria, 25.432; a la EF Luis Calvo Sanz, 11.344; a Judo Club Bergantiños, 4.088; a Kárate-Do Carballo, 3.156; a la SD Oza, 3.000; al San Lorenzo de Verdillo, 4.093; a la SD Sofán, 17.061; a Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca), 12.575; y a Virgentis Salvamento Bergantiños, 1.000 euros.

El importe restante corresponde a las ayudas para la organización de eventos y actividades extraordinarias.

Por este concepto a la AD Fogar le corresponden 1.500 euros; al CC Monteneme, 1.500; al CF Cances, 1.500; al Club Rítmica Carballo, 1.221; al C.R. Pangea Carballo, 1.221; a O Toque Xiria, 2.382; a Judo Club Bergantiños, 1.496; a Sysca, 1.460; y al SD Oza, 420 euros.