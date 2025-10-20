El doctor Alfonso Mariño protagoniza la primera charla de la Semana dos Avós de Carballo

La primera actividad del programa estuvo muy concurrida Mar Casal

La parroquia carballesa puso este lunes en marcha una nueva edición de la Semana dos Avós, que este año alcanza ni más ni menos que su vigésimo octava edición bajo la organización de la Asociación da Terceira Idade San Xoán Bautista.

El programa arrancó ayer por la noche con la presencia del Miguel López Varela, delegado diocesano de Catequesis y del programa pastoral ‘A parroquia, unha casa acolledora e coas portas sempre abertas”.

El ponente fue el encargado de presentar el plan pastoral diocesano, la hoja de ruta a seguir y que debe guiar la misión evangelizadora en las distintas iglesias de la diócesis.

Las actividades prosiguen este martes con arreglo al mismo horario y en el mismo escenario, el local social de la parroquia carballesa, con la primera charla-coloquio alrededor del tema ‘envejecer de forma saludable’.

Para debatir sobre el asunto y dar sabios consejos se contará una vez más con la presencia del doctor Alfonso Mariño Cotelo, director del Centro Oncológico de A Coruña.

En la organización colabora la junta local de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Carballo.

El miércoles tendrá lugar una peregrinación a Santiago, que incluirá visitas a la Catedral y a los santuarios de la Esclavitud y Santa Minia