El plan de transformación digital Pymes Costa da Morte llega a su fin pero habrá una nueva edición

Los participantes en el programa posando en una rotonda del parque empresariada Cedida

El pasado mes de abril, un grupo de seis responsables de empresas con más de diez empleados de la Costa da Morte inició su participación en la II edición del Programa Transformación Digital Pymes, una iniciativa financiada con fondos Next Generation cuyo objetivo es impulsar la digitalización del tejido empresarial.

Los contenidos y formadores del programa fueron diseñados por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga), estructurados en cuatro módulos formativos que abordaron cómo la digitalización afecta a la relación con clientes y proveedores, a los procesos internos y a la gestión de los recursos humanos.

En total, el programa ofreció 150 horas de formación y 10 de consultoría personalizada, impartidas mayoritariamente en formato online, mientras que las sesiones presenciales se desarrollaron en el Centro de promoción económica del polígono de Carballo.

El pasado sábado tuvo lugar la última sesión presencial, en la que participó Venancio Salcines, rector de Cesuga, quien felicitó a las personas participantes por su implicación y las animó a implementar la transformación digital en sus empresas.

“La digitalización ya no es una cuestión de competitividad, sino de supervivencia”, subrayó Salcines.

Dada la buena acogida que tuvo esta formación, desde el polígono de Carballo ya se trabaja en el lanzamiento de un nuevo programa formativo sobre digitalización, que iría orientado a empresas con una plantilla de menos de diez empleados.

La iniciativa también se llevará a cabo en colaboración con el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia.

Los propietarios del polígono también fueron noticia en los últimos días por dar el paso definitivo para constituir la primera Entidad de Conservación, Gestión y Modernización (Ecoxem) de Galicia.

Esta experiencia pionera se dará a conocer en el próximo 3 de noviembre en una jornada técnica a celebrar en Madrid bajo la organización de la Federación Española de Municipios e Provincias y de la Confederación Española de Áreas Empresariales (Cedaes).

El encargado de presentar las principales ventajas y característica del nuevo modelo de gestión será Pablo Rodríguez, gerente del polígono.