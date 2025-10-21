‘Átomo Estudio Técnico’ llevará la dirección de ejecución de la nueva área comercial de Marineda City

Gente saliendo de Marineda City Cedida

La empresa Átomo Estudio Técnico S.L., con sede en Carballo, está al frente de la dirección de ejecución en el proyecto de reforma de la nueva área comercial de Marineda City, uno de los complejos comerciales con mayor superficie del país.

El nuevo espacio se inaugura el próximo viernes.

Átomo Estudio inició la colaboración en 2023 cuando la propietaria del centro comercial, Merlin Properties, seleccionó a la empresa tras decantarse por su propuesta de trabajo.

La labor que la compañía carballesa lleva a cabo se denomina dirección de ejecución de obra (DEO) que abarca la climatización, obra civil, contra incendios, alta y baja tensión, entre otros trabajos.

Todas esas acciones son dirigidas y auditadas según el proyecto y la normativa.

Para Átomo es su actuación de mayor presupuesto hasta la fecha, valorado en 32 millones de euros, lo que le permite colaborar con la élite española de la arquitectura e ingeniería.

Tras año y medio de trabajo en la obra, el personal de la empresa obtiene una experiencia de nivel superior, además de que las relaciones comerciales derivadas supondrán un salto cualitativo y cuantitativo para la compañía carballesa.