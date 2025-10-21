La Escuela Oficial de Idiomas impulsa la segunda edición de ‘Deporte é saúde’

Jornada de 'Deporte é saúde' CEDIDA

Carballo, desde su Escuela Oficial de Idiomas, ha puesto en marcha la segunda edición del programa ‘Deporte é saúde’, una iniciativa del Plan Proxecta de la Consellería de Educación que busca fomentar la vida activa y los hábitos saludables entre el alumnado.

Este año las actividades incluirán aquagym, equitación y esgrima. El proyecto, coordinado por el profesor Javier Tosar, se apoya en un sistema de seguimiento y encuestas para evaluar su impacto y continuar innovando en la integración del deporte en el ámbito educativo.