La muestra abierta del artista Bal Castro aterriza en el Outono de Teatro de Carballo

Escena de '14.4' obra que iba a presentarse en el FIOT Vanessa Rabade

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo acogerá este jueves a las 20 horas, en el Pazo da Cultura, la muestra abierta del trabajo en proceso del actor y bailarín gallego Bal Castro, desarrollada en el marco de las Residencias Paraíso, un programa de creación impulsado por el Colectivo RPM.

Durante el pasado mes de julio, Castro llevó a cabo en Carballo su residencia artística, en la que trabajó durante dos semanas en torno a su proyecto ‘Instinto desexo’, una propuesta de carácter autobiográfico que reflexiona sobre la capitalización del cuerpo y del erotismo, la utilización de la propia imagen como medio de validación y el sexo como moneda de cambio.

Con esta presentación abierta al público, el artista compartirá los avances de un proceso que explora los límites entre la intimidad y la exposición, en un diálogo continuo entre deseo, cuerpo y mirada. ‘Instinto desexo’ es el primer trabajo en solitario de Bal Castro.

A través de esta pieza, el creador aborda la proyección de su imagen en los demás, una proyección que puede generar deseo según quién la contemple. Ese deseo se convierte en el motor de una búsqueda insaciable de amor y validación. Castro interpela directamente al espectador al afirmar que todos poseemos un “capital sexual”, algo que nos hace deseables, y propone un viaje imaginario por distintos contextos en los que se desarrolla esa búsqueda, explorando los códigos no verbales del deseo y los riesgos que implica interpretarlos erróneamente.

La pieza invita a reflexionar sobre la hipersexualización y la mercantilización de los cuerpos en la sociedad contemporánea, a través de un lenguaje físico que combina danza, memoria corporal y movimiento continuo como metáfora de una búsqueda incesante. Bal Castro es actor y bailarín formado en Interpretación Gestual en la ESAD de Galicia. Ha ampliado su formación en danza contemporánea con la coreógrafa Mafalda Deville (Oficina Zero, Oporto) y con Olga Cameselle.

Actualmente participa en procesos creativos con el colectivo Icodaco. En 2023 realizó las Residencias Paraíso junto a Inés Santos con el proyecto ‘Transparentar’, con el que en 2024 completó una segunda residencia en las Residencias Artísticas y Acción Cultural El Palacio (Gijón). También forma parte del elenco de ‘Afectos’, coproducción del Centro Coreográfico Galego y la compañía Kirenia Danza. Y junto a Inés Santos, funda la compañía Enésima, centrada en las artes del movimiento y concebida como un espacio de libertad creativa.

El festival carballés comunicó además la cancelación del espectáculo ‘14.4’, dirigido por Sergio Peris-Mencheta, por baja médica del actor Ahmed Younoussi. Se reembolsarán las entradas.