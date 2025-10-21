Mi cuenta

Carballo

La Xunta otorga la autorización ambiental condicionada a un campamento turístico en Artes

Las instalaciones abarcarán 23.000 metros cuadrados e incluirán la instalación de 30 cabañas para albergar a más de 100 personas

Manuel Froxán Rial
21/10/2025 22:31
Vista de la plaza y de la iglesia de Artes
EC

La Xunta de Galicia acaba de conceder la autorización ambiental condicionada al proyecto que contempla la implantación de un campamento turístico en la parroquia carballesa de Artes, concretamente en una parcela de 23.000 metros cuadrados de superficie. 

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente, no se prevén efectos adversos significativos sobre el entorno, siempre y cuando se cumplan los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada, como en la propia resolución de la Xunta. 

La parcela en la que se quiere instalar la actividad tiene una superficie de más de 273.134 metros cuadrados, de los que el campamento turístico, que irá emplazado en el centro de la parcela, abarcará 23.050.

 Estará conformado por 30 cabañas prefabricadas y revestidas de madera, con capacidad de alojamiento para hasta 110 personas, además de otra cabaña destinada a recepción, tienda y lavandería. 

En la actuación también se contempla la retirada de las plantaciones de eucalipto y pino presentes en la zona y sus sustitución por caducifolias autóctonas. 

La Xunta resalta que durante el trámite de evaluación ambiental el proyecto no recibió ninguna alegación y fue sometido a consideración de diez organismos interesados.

