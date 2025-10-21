Presentación en Carballo del libro ‘As almas da Fisterranía’

Cartel de la presentación de mañana en Carballo de 'As almas da Fisterranía' CEDIDO

El espacio carballés Espiral Maior Foro, ubicado en la rúa do Sol, 34, acoge mañana a las 20.00 horas la presentación del libro ‘As almas da Fisterranía’, del poeta y escritor fisterrán Modesto Fraga.

En el acto participarán, además del autor, el periodista Xosé Ameixeiras y el escritor y director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.

La obra reúne una selección de artículos, relatos e investigaciones publicados a lo largo de más de dos décadas en distintos medios, ofreciendo pequeñas estampas cotidianas que reflejan historias que forman parte del imaginario simbólico de la Fisterranía.