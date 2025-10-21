Carballo
Presentación en Carballo del libro ‘As almas da Fisterranía’
Será mañana a las 20 horas en Espiral Maior Foro
El espacio carballés Espiral Maior Foro, ubicado en la rúa do Sol, 34, acoge mañana a las 20.00 horas la presentación del libro ‘As almas da Fisterranía’, del poeta y escritor fisterrán Modesto Fraga.
En el acto participarán, además del autor, el periodista Xosé Ameixeiras y el escritor y director de Espiral Maior Foro, Miguel Anxo Fernán Vello.
La obra reúne una selección de artículos, relatos e investigaciones publicados a lo largo de más de dos décadas en distintos medios, ofreciendo pequeñas estampas cotidianas que reflejan historias que forman parte del imaginario simbólico de la Fisterranía.