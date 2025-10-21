Carballo
Verdillo celebra los II Encontros Teatrais de la Asociación Xuvenil Arume
Tendrán lugar este sábado 25 de octubre y el próximo 1 de noviembre
La Asociación Xuvenil Arume ha anunciado la celebración de los II Encontros Teatrais Arume, que tendrán lugar este sábado 25 de octubre a las 19.00 horas y el sábado 1 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Social de Verdillo.
Con esta iniciativa, la entidad busca consolidar un espacio de encuentro y difusión del teatro aficionado en la comarca, promoviendo la participación cultural y el intercambio artístico entre diferentes grupos y públicos.