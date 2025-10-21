Mi cuenta

Carballo

Verdillo celebra los II Encontros Teatrais de la Asociación Xuvenil Arume

Tendrán lugar este sábado 25 de octubre y el próximo 1 de noviembre

Natalia Serrano
21/10/2025 17:33
Cartel de la segunda edición de los Encontros Teatrais Arume
Cartel de la segunda edición de los Encontros Teatrais Arume
La Asociación Xuvenil Arume ha anunciado la celebración de los II Encontros Teatrais Arume, que tendrán lugar este sábado 25 de octubre a las 19.00 horas y el sábado 1 de noviembre a las 19.30 horas en el Centro Social de Verdillo.

Con esta iniciativa, la entidad busca consolidar un espacio de encuentro y difusión del teatro aficionado en la comarca, promoviendo la participación cultural y el intercambio artístico entre diferentes grupos y públicos.

