La Axenda Urbana de Carballo, ejemplo destacado en el III Foro Urbano de España

Mesa redonda Axenda Urbana de Carballo en el III Foro Urbano de España Cedida

La Axenda Urbana de Carballo fue presentada este miércoles como un ejemplo de planificación y gestión territorial en el III Foro Urbano de España, que se celebra en A Coruña. El concejal de Innovación, Formación, Empleo, Fondos Europeos y Axenda Urbana, Iván Andrade, intervino en una de las mesas redondas del encuentro, al que también asiste el concejal de Deporte, Mocidade e Captación de Recursos Públicos, Daniel Barreiro.

El foro, que en ediciones anteriores se celebró en Sevilla y Granada, reúne a representantes institucionales, técnicos y expertos para reflexionar sobre políticas urbanas sostenibles, inclusivas y resilientes en el marco de la Agenda Urbana Española. Durante su intervención, Andrade explicó que en el caso de Carballo, la Axenda Urbana “xa se ten manifestado como unha ferramenta de traballo e de mellora da gobernanza, pero tamén como un marco de financiamento”.

Recordó que gracias a este instrumento estratégico, el municipio consiguió 6,5 millones de euros de los fondos EDUSI destinados a ejecutar proyectos clave como el edificio de entidades sociales, el nuevo auditorio y la reforma de la Praza do Concello.

El concejal detalló que la Axenda Urbana de Carballo es el resultado de un proceso participativo de dos años, en el que se recogieron aportaciones de los técnicos municipales, los grupos de la corporación y diversas entidades sociales, empresariales, culturales y vecinales.

Andrade subrayó que el documento, definido como “estratéxico”, incluye 55 acciones diversas con distintos niveles de prioridad, orientadas al ámbito social, al desarrollo sostenible y a la puesta en valor del medio rural.