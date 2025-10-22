Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Nueva jornada de huelga en el servicio de los cuidados, este jueves en Carballo y Ponteceso

Las movilizaciones serán en la Praza do Recheo y en la Praza do Concello

Redacción
22/10/2025 20:25
Protesta de las trabajadoras de las residencias del SAF en Carballo
Archivo

La CIG-Servizos ha convocado nuevas jornadas de huelga para este jueves y para el próximo martes 4 de noviembre en las residencias privadas, centros de día y Servizos de Axuda no Fogar (SAF) de Galicia. 

En la Costa da Morte habrá movilizaciones en Ponteceso, con una concentración en la Praza do Recheo a las 10 horas, y en Carballo, donde las trabajadoras saldrán en manifestación desde la Praza da Cruz Vermella hasta la Praza do Concello a las 12.30 horas

La confederación sindical gallega reclama con esta movilización “unhas condicións laborais e salariais dignas” y denuncia el “inmobilismo patronal” en la negociación de los convenios colectivos, así como la falta de medidas efectivas por parte de la Xunta para garantizar la seguridad laboral y los derechos del personal que atiende a personas mayores y dependientes. 

