Nueva jornada de huelga en el servicio de los cuidados, este jueves en Carballo y Ponteceso

Protesta de las trabajadoras de las residencias del SAF en Carballo Archivo

La CIG-Servizos ha convocado nuevas jornadas de huelga para este jueves y para el próximo martes 4 de noviembre en las residencias privadas, centros de día y Servizos de Axuda no Fogar (SAF) de Galicia.

En la Costa da Morte habrá movilizaciones en Ponteceso, con una concentración en la Praza do Recheo a las 10 horas, y en Carballo, donde las trabajadoras saldrán en manifestación desde la Praza da Cruz Vermella hasta la Praza do Concello a las 12.30 horas.

La confederación sindical gallega reclama con esta movilización “unhas condicións laborais e salariais dignas” y denuncia el “inmobilismo patronal” en la negociación de los convenios colectivos, así como la falta de medidas efectivas por parte de la Xunta para garantizar la seguridad laboral y los derechos del personal que atiende a personas mayores y dependientes.