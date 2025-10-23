Colisión por alcance en la rúa Vázquez de Parga de Carballo con dos personas heridas

Un Policía Local recoge datos de los tres vehìculos implicados Manuel Negreira

Poco antes de las 15.30 horas de ayer se registró una colisión por alcance en la calle Vázquez de Parga de Carballo con tres vehículos implicados y dos personas heridas.

Se trataba de un hombre y de una mujer embarazada, que se quejaban sobre todo de la espalda aunque sus lesiones no parecían revestir gravedad.