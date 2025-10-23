Carballo
Colisión por alcance en la rúa Vázquez de Parga de Carballo con dos personas heridas
Se trata de un hombre y una mujer embarazada aunque ni uno ni otra parecían tener lesiones importantes
Poco antes de las 15.30 horas de ayer se registró una colisión por alcance en la calle Vázquez de Parga de Carballo con tres vehículos implicados y dos personas heridas.
Se trataba de un hombre y de una mujer embarazada, que se quejaban sobre todo de la espalda aunque sus lesiones no parecían revestir gravedad.