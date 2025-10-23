Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Colisión por alcance en la rúa Vázquez de Parga de Carballo con dos personas heridas

Se trata de un hombre y una mujer embarazada aunque ni uno ni otra          parecían tener lesiones importantes

Manuel Froxán Rial
23/10/2025 22:51
Un Policía Local recoge datos de los tres vehìculos implicados
Un Policía Local recoge datos de los tres vehìculos implicados
Manuel Negreira

Poco antes de las 15.30 horas de ayer se registró una colisión por alcance en la calle Vázquez de Parga de Carballo con tres vehículos implicados y dos personas heridas. 

Se trataba de un hombre y de una mujer embarazada, que se quejaban sobre todo de la espalda aunque sus lesiones no parecían revestir gravedad.

Te puede interesar

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación

El polígono de Carballo ve insuficiente la dotación presupuestaria para la variante
A. Pérez Cavolo
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista

El PSOE larachés pide que se reúna la junta de seguridad por la falta de efectivos de Policía Local
Manuel Froxán Rial
Festival Comarea na pasada edición

Carlangas e Coco María, no festival Comarea de Muxía
Redacción
Acto inaugural do programa

Baio convértese na capital do audiovisual cos Premios Fouciño
Redacción