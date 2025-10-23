El polígono de Carballo ve insuficiente la dotación presupuestaria para la variante

Rotonda de la AC-552 de Carballo desde donde partirá la circunvalación Mar Casal

El polígono de Carballo es uno de los principales protagonistas de los presupuestos de la Xunta para la Costa da Morte el próximo año. En las cuentas presentadas este lunes por el gobierno autonómico figuran casi cinco millones de euros destinados para la ampliación y medio millón de euros para la variante, un importe este último que los empresarios carballeses consideran “insuficiente para mantener el ritmo de ejecución comprometido y garantizar una adecuada conexión viaria del parque empresarial”.

Desde la gerencia del parque carballés señalaron este jueves en un comunicado que a diferencia de la dotación económica prevista para la ampliación, la de la circunvalación disminuye hasta los 500.000 euros. Para los empresarios, “esta cifra resulta modesta en comparación con la previsión plurianual comprometida en 2023 —500.000 euros en 2023, 4 millones en 2024, 10 millones en 2025 y 8 millones en 2026—, lo que sigue ralentizando el avance de este proyecto”.

En este sentido, recuerdan que “esta conexión fue calificada como infraestructura estratégica por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y que su ejecución permitiría reducir el tráfico industrial dentro del casco urbano, mejorar la seguridad en zonas escolares y deportivas, y reforzar la integración del polígono en la red viaria comarcal”. Por esto motivo creen imprescindible que haya “un mayor esfuerzo inversor en la carretera de circunvalación, una infraestructura imprescindible para la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de las empresas”.

Mejor valoración les merece la partida prevista en las cuentas para avanzar en la ejecución de la tercera fase del parque ya que es “una previsión de inversión coherente con el estado actual de la tramitación y con los plazos anunciados por la Conselleria de Economía e Industria, que sitúan el inicio de las obras de urbanización en 2027”. No obstante, consideran que ambas actuaciones “deberían avanzar de forma paralela, ya que son complementarias y esenciales para consolidar el crecimiento económico de Carballo y reforzar el papel del polígono como motor industrial y logístico de la Costa da Morte”.

Plan estructurante

Por otro lado, desde le polígono celebran que desde esta semana es oficial la aprobación definitiva del plan estructurante de la tercera fase, tras la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Es un procedimiento que duró más de dos años y que es fundamental para ordenar las parcelas, espacios y vías públicas de la ampliación.

Tal y como se informó anteriormente, el ámbito objeto de ordenación cuenta con una superficie total de 629.587 metros cuadrados. Se distinguen dos sectores alrededor del parque existente. Un sector A, con una superficie total de 516.551 metros cuadrados, en el que se planifica una estructura vial organizada alrededor de tres ejes principales de tráfico, que se conectan con el vial existente.

Con esta red vial, la ordenación propuesta consta de dos áreas estruturantes en el sector A y se genera la posibilidad de crear una gran manzana ubicada en la mitad sudoeste del ámbito, de ordenación diferida, que permitirá la parcelación de esta bolsa de uso lucrativo en función de la demanda, con una superficie de 238.984 metros cuadrados.

En el caso del sector B, la estructura de la ordenación propuesta se organiza a través de una red vial estruturante formada por la calle A, que discurre de norte a sur, sirviendo a todo el tejido empresarial y garantizando la conexión y la continuidad con el área empresarial existente; la calle B, que reordena el contacto norte con el parque existente; y la calle C, que atraviesa el suelo urbano y permite la conexión con el actual polígono de Bértoa.

El sector A da lugar a una superficie lucrativa máxima de 299.680 metros cuadrados y el sector B se proyecta con una superficie de uso lucrativo total de 73.358 metros cuadrados Fuentes autonómicas indicaron hace unas semanas que ya se está trabajando en el proyecto de urbanización de la ampliación con la previsión de comenzar su tramitación en el último trimestre de 2025.

“Se trata de agilizar al máximo todos los trámites y adaptar todo lo posible el desarrollo del suelo a las necesidades reales que tiene el tejido productivo”, afirman. El objetivo es iniciar en 2027 las obras de ampliación y que sean una realidad en 2028, según las últimas previsiones del gobierno autonómico que invertirá 28 millones de euros.