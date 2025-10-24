Costas pone en marcha la primera de las actuaciones en el litoral de Razo

El pavimento de la pista polideportiva de Razo fue retirado esta semana Mar Casal

La vieja pista polideportiva de Razo ya es historia. Esta semana, la Demarcación de Costas ha llevado a cabo los trabajos de eliminación de esta infraestructura previstos en la primera de las actuaciones que la entidad estatal realizará en ámbitos de su competencia en el litoral carballés en los próximos meses.

Este primer proyecto que ya fue anunciado en el mes de febrero tiene como objetivo la regeneración de las dunas de Razo y Baldaio y, para ello, estaba prevista la retirada del pavimento de la vieja pista poliderportiva que ocupaba hasta ahora una parte del espacio dunar en la zona de la explanada.

Dentro de este proyecto también se contempla la eliminación del campo de fútbol, pero esta parte concreta tendrá una moratoria indefinida hasta que el Concello desarrolle el plan especial y construya un nuevo campo. La eliminación de la pista no ha pasado desapercibida para los vecinos de la zona, que a través de sus redes sociales han manifestado su descontento porque hasta ahora era la única instalación que podían usar los mayores de seis años para patinar o jugar al fútbol en Razo.

Nueva pasarela de madera que se está ejecutando en Razo Mar Casal

Costas también esta llevando a cabo la instalación de dos nuevas pasarelas de madera con barandillas en los tramos donde sea necesario, además de la demolición de la antigua pasarela, que estaba en avanzado estado de deterioro. A su vez, se procederá a la retirada de las duchas situadas sobre la arena. Para proteger las dunas, se instalarán nuevos cierres de pilotes con cuerda, reemplazando las estructuras actuales que se encuentran deterioradas.

Además, se habilitarán senderos alternativos que permitirán canalizar la circulación de visitantes sin comprometer la estabilidad del ecosistema. La pasarela de madera existente será objeto de una reparación en los tramos que presentan mayor desgaste, asegurando que continúe cumpliendo su función sin afectar el equilibrio del entorno.

La actuación se extenderá además a Baldaio, donde están previstas otras actuaciones. En concreto, esta intervención se centrará en la protección del ecosistema mediante la instalación de pilotes con cuerda para evitar el acceso no autorizado al sistema dunar, complementado con la apertura de un nuevo sendero que permitirá redirigir el tránsito sin afectar la cubierta vegetal.

También se procederá al cierre de las sendas no autorizadas y a la revegetación de las áreas más degradadas mediante la plantación de especies propias de las dunas y la colocación de captadores de arena que ayuden a estabilizar el sistema. Como parte del plan, se instalará cartelería informativa para concienciar a la población sobre la importancia de la conservación de estos espacios naturales.

Si bien esta actuación ya fue anunciada en el primer trimestre del año, tuvo que esperar hasta ahora para dejar pasar la época de anidación de la píllara das dunas.