El pleno de Carballo aprobará la dedicación exclusiva del alcalde y del concejal Daniel Barreiro

Maica Ures, Daniel Pérez y Belén Lendoiro, presentando los asuntos del pleno de Carballo Cedida

Carballo celebrará el lunes el primer pleno ordinario tras el relevo en la alcaldía, en el que se abordarán varios acuerdos derivados de los recientes cambios en el gobierno local. Entre los puntos más destacados figura la aprobación del régimen de dedicación exclusiva del alcalde, Daniel Pérez y del concejal Daniel Barreiro.

Según la propuesta que se someterá a votación, Daniel Pérez percibirá una retribución anual bruta de 50.500 euros y Daniel Barreiro, de 42.957,74 euros, ambos con dedicación del 100% de la jornada. El pleno abordará también la actualización de las representaciones municipales en distintos órganos colegiados.

De este modo, el alcalde presidirá el Consello Deportivo Municipal, la Mesa de Negociación, la Xunta Local de Seguridade y el Consello Escolar Municipal, además de representar al Concello de Carballo en el Eixo Atlántico. Por su parte, Daniel Barreiro, que asume las delegaciones de Deportes, Mocidade y Captación de recursos, representará al BNG en el Consello Deportivo Municipal y en el consejo escolar del CPR Artai.

El alcalde, junto a las concejalas de Facenda, Belén Lendoiro, y de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, explicó este viernes los asuntos incluidos en la orden del día de su primer pleno municipal, entre ellos la aprobación de la primera fase del POS Adicional. Carballo recibirá un total de 614.156 euros, de los cuales en esta primera fase se incorporarán 314.568 euros destinados a gasto corriente. El resto, correspondiente a inversiones, se someterá a aprobación en la sesión plenaria de noviembre.

Durante la presentación de los temas que se tratarán en el pleno, Maica Ures detalló además la nueva ordenanza reguladora del programa Concilia, que se aprobará inicialmente. Según indicó, el objetivo es “flexibilizar e mellorar o servizo para adaptalo ás necesidades das familias actuais”, al tiempo que se actualizarán las tasas, que no habían sido revisadas desde 2013. Asimismo, está prevista la incorporación a la sesión de una moción presentada por el grupo popular relativa al sistema de financiación de la ley ELA.