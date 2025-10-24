Exaltación de queso suizo en la carnicería Wadli de Carballo

Degustación de quesos en la carnicería Wadli de Carballo Mar Casal

El queso es un producto muy apreciado entre los vecinos de la comarca. Por eso, este viernes la carnicería Wadli, de la calle Barcelona 6 de Carballo, acogió una exaltación a cargo de expertos, con degustación de productos suizos.

El establecimiento carballés lo dirige Vicente Pardiñas junto a su sobrino Jesús Pardiñas. Para la ocasión utilizaron quesos Appenzeller, Teté de Moine y Gouyere, a iniciativa del hostelero carballés Miguel Giaquinto Aran (quien regenta la pizzería Vesuvio de Ponte da Pedra).