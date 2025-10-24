Mi cuenta

Carballo

Fin de semana de teatro, circo y creación escénica en el FIOT de Carballo

Además, pueden seguir visitándose en el Pazo da Cultura las exposiciones Zoom FIOT y ‘Xesto’, la instalación artística de Noelia Paz

Natalia Serrano
24/10/2025 22:59
Uno de los momentos del espectáculo 'Masa Madre', de Cía. Caí
El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo encara un nuevo fin de semana de intensa actividad escénica con propuestas para todos los públicos, que van desde el teatro de creación al circo contemporáneo.

Mañana, sábado 25 de octubre, el certamen despedirá la VIII edición del Certame de Micro-Escenas M2 con dos nuevas piezas: ‘Alicia Wants To’, de Bengala Teatro Físico, que se representará en Sol Espazo Artístico, y ‘Gracias por su visita’, de Uxía Algarra, que podrá verse en la terraza del Pazo da Cultura. Ambas funciones son de acceso gratuito y se ofrecerán en cuatro pases: 12.00, 13.00, 17.30 y 18.30 horas.

La jornada continuará en el Auditorio del Pazo da Cultura, donde el público podrá asistir, a las 20.00 horas, al estreno en Galicia de ‘Yo solo quiero irme a Francia’, la nueva producción de Contraproducións protagonizada por María Galiana, Alicia Armenteros, Nieves de Medina y Anna Mayo. Antes de la función, a las 17.45 horas, el elenco participará en un encuentro abierto con el público en el ‘Café con…’, que se celebrará en el Salón de la TV del propio Pazo.

Asimismo, este domingo, el FIOT en Ruta llevará el humor absurdo y la improvisación de ‘Absurdia’, de The Momento Impro, al Centro Social de Verdillo. Será a las 18.00 horas y la entrada costará cinco euros. Ya por la noche, el festival volverá al Pazo da Cultura con ‘Masa madre’, de la compañía Cía. Caí, una propuesta poética y visual que combina teatro físico, texto y técnicas aéreas para explorar el destino humano. El espectáculo dará comienzo a las 20.00 horas, y las entradas tienen un precio de cinco euros.

Además, durante todo el fin de semana el público podrá visitar en el Pazo da Cultura las exposiciones Zoom FIOT y ‘Xesto’, la instalación artística de Noelia Paz.

Las últimas entradas para las propuestas de este #FIOT34 se gestionan a través de Ataquilla.com o en la taquilla de los espacios el mismo día de las funciones.

