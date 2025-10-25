Amplio despliegue por un incendio en una cocina

Despliegue de medios en la calle Fomento de Carballo por un pequeño fuego Rosa Balsa

Un pequeño incendio en una cocina de un piso de la calle Fomento de Carballo movilizó un amplio despliegue de medios de emergencias este sábado. La alerta se activó poco antes de las dos y media de la tarde en un primer piso del número 47 de la calle Fomento. Acudieron los bomberos del parque provincial de Carballo, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia del 061. Al final todo quedó en un pequeño susto, con un conato de fuego que no pasó a mayores.