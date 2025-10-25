Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Amplio despliegue por un incendio en una cocina

La alerta fue por un pequeño conato

Redacción
25/10/2025 16:56
Despliegue de medios en la calle Fomento de Carballo por un pequeño fuego
Despliegue de medios en la calle Fomento de Carballo por un pequeño fuego
Rosa Balsa

Un pequeño incendio en una cocina de un piso de la calle Fomento de Carballo movilizó un amplio despliegue de medios de emergencias este sábado. La alerta se activó poco antes de las dos y media de la tarde en un primer piso del número 47 de la calle Fomento. Acudieron los bomberos del parque provincial de Carballo, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia del 061. Al final todo quedó en un pequeño susto, con un conato de fuego que no pasó a mayores.

Te puede interesar

El pavimento de la pista polideportiva de Razo fue retirado esta semana

Costas pone en marcha la primera de las actuaciones en el litoral de Razo
A. Pérez Cavolo
Uno de los momentos del espectáculo 'Masa Madre', de Cía. Caí

Fin de semana de teatro, circo y creación escénica en el FIOT de Carballo
Natalia Serrano
Reunión del alcalde de A Laracha con el conselleiro de Educación

El CEIP Alfredo Brañas de Paiosaco podría contar con un nuevo espacio de comedor
Redacción
Personas participantes en la iniciativa 'Laracha acolle'

Dieciocho personas inmigrantes participan en la nueva edición de ‘A Laracha Acolle’
Redacción