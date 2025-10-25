Carballo pide una reunión con la Xunta para buscar una solución a la acumulación de arena en Baldaio

Reunion alcalde de Carballo con el presidente de los mariscadores de Baldaio Cedida

El Concello de Carballo solicitó una reunión con las consellerías de Mar y Medio Ambiente con el objetivo de buscar una solución a la acumulación de arena en la ría de Baldaio, un problema que se ha agravado en los últimos meses.

Según informó el gobierno local, la situación se prolonga ya durante más de cuatro meses sin que exista una conexión directa entre la laguna y el mar, lo que está generando riesgos tanto para la actividad marisquera como para el propio equilibrio ambiental del ecosistema.

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Medio Ambiente, Miguel Vales, mantuvieron un encuentro con el presidente de la Agrupación de Mariscadores Fonte de Santa Helena, Alberto Sánchez, quien trasladó su preocupación por la pérdida progresiva de salinidad en la laguna, un factor que puede afectar de forma grave a la producción marisquera.

Desde la agrupación se ha solicitado la intervención de la Xunta, administración competente en esta materia, aunque por el momento no se ha obtenido respuesta.

Salud pública

El Concello carballés advierte de que la falta de circulación del agua entre la laguna y el mar no solo amenaza la continuidad de la actividad económica vinculada al marisqueo, sino que está provocando consecuencias medioambientales que podrían derivar en un problema de salud pública debido a la proliferación de insectos en la zona.

La acumulación de arena impide el intercambio natural de aguas, lo que acelera la descomposición de materia orgánica y deteriora la calidad del agua, afectando tanto a las especies marinas como a las aves que habitan en el entorno protegido. Tanto los mariscadores como el gobierno municipal coinciden en que esta situación no es nueva y que en los últimos cinco años se han repetido episodios similares con creciente frecuencia.

En ocasiones anteriores, el Concello de Carballo ya había trasladado su disposición a colaborar con la Administración autonómica y a actuar como interlocutor para coordinar actuaciones conjuntas. Pérez, reiteró esa voluntad de cooperación institucional con el fin de impulsar una intervención inmediata que permita restablecer la comunicación entre la laguna y el mar, al tiempo que se trabaja en una solución estable y duradera de cara al futuro.

Desde el Ayuntamiento se subraya la necesidad de abordar el problema no solo desde el punto de vista ambiental, sino también social y económico, dado que la ría de Baldaio constituye un enclave de alto valor natural y un medio de vida para numerosas familias vinculadas al marisqueo.