Exalumnos del IES Alfredo Brañas vuelven al centro cinco décadas después

Comida ex alumnos IES Alfredo Brañas de Carballo Manolo Froxán

Cerca del 30 por ciento de los 241 alumnos que en el año 1975 empezaron a cursar estudios de BUP en el IES Alfredo Brañas de Carballo, coincidiendo con su implantación en el resto del territorio nacional, regresaron ayer al instituto carballés para celebrar por todo lo alto tan especial aniversario. Setenta fueron finalmente los asistentes, entre los que se encontraba uno llegado ex profeso desde Suiza, pero también había gente que viajó desde Madrid, Asturias y Castilla-León.

Esto último se explica porque a mediados de los años 70 del pasado siglo un buen número de hijas de mineros asturianos y leoneses valiéndose de becas, estudiaban en la localidad de Carballo, en donde estaban alojadas como internas en el conocido como Colexio das Monxas.

Huelga decir que la gran mayoría de las personas que asistieron a la fiesta de 50 aniversario procedían de distintos lugares de la Costa da Morte, toda vez que en 1975 en toda la comarca de Bergantiños no había más centros de enseñanzas medias y FP que los de Carballo, muchos de cuyos alumnos pertenecían incluso a la comarca de Soneira.

Visita al IES Alfredo Brañas de los alumnos de BUP de 1975 Raúl López Molina

Visita al instituto

El programa de la efeméride se abrió a las 12 de la mañana con una visita al propio instituto, que sirvió para que los asistentes comprobasen la transformación que en este medio siglo de vida ha experimentado el centro educativo, que a día de hoy y con el curso ya avanzado, sigue inmerso en obras.

La actual directora, Mónica Mariño, fue la encargada de hacer de guía, si bien tal cometido también pudo haber recaído sobre algún integrante de la promoción de 1975-79, al que su paso por el IES le sirvió para reforzar su vocación por la docencia, que acabaría impartiendo en el propio centro.

A primeras horas de la tarde se dio paso a un multitudinario banquete que tuvo como marco el restaurante Punta del Este, en cuyos salones los integrantes del comité organizador- Fernando Couto, Xan Gómez, Perfecto Rial, Manuel Jesús Manuel y José Ramón Cameán- se encargaron de dar la bienvenida a todos los asistentes, muchos de los cuales no se habían vuelto a ver desde que dejaron el instituto. La comida resultó de los más amena y entrañable, con los comensales recordando anécdotas y vivencias y haciendo planes para mantener viva la amistad recuperada.

También hubo coincidencia a la hora de agradecer el gran trabajo del comité organizador, sin cuya implicación no sería posible un reencuentro tan cálido y emotivo, en el que se cuidaron hasta los pequeños detalles, incluida la entrega a cada comensal de un obsequio conmemorativo que, a buen seguro, pasará a ocupar un lugar destacado en el salón de sus casas.