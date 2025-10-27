Un incendio provoca daños en el tejado y en el interior de una casa de la zona de A Grela, en Carballo

A la izquierda el boquete abierto en la estructura del tejado Manuel Negreira

Un incendio que se declaró a primeras horas de la mañana de este lunes en una vivienda de la zona de A Grela, en Carballo, se saldó con importantes daños materiales en el inmueble, aunque ninguno de los inquilinos resultaron heridos.

La alarma se dio a las 9,30 horas y todo apunta a que el fuego se originó en un electrodoméstico de una vivienda, de planta baja y bajocubierta, situada en las inmediaciones del pabellón polideportivo de A Grela.

Las llamas provocaron daños en el interior de la casa, así como un gran boquete en el tejado, que es de uralita.

Al lugar se desplazaron tres dotaciones del parque de bomberos y efectivos de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local