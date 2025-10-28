Carballo amplía el Concilia a los días no lectivos y a todas las familias

Daniel Pérez presidió el lunes su primer pleno ordinario como alcalde de Carballo Mar Casal

Daniel Pérez presidió el lunes su primer pleno ordinario como nuevo alcalde de Carballo, una sesión de una hora en la que el debate lo centraron dos cuestiones: la nueva ordenanza reguladora y de precios del Programa Concilia y la moción presentada por el PP sobre el cumplimiento de la ley ELA. Ambos temas salieron adelante con el apoyo unánime de la corporación.

En el primer caso, el nuevo reglamento del Concilia supondrá una ampliación del servicio a los días no lectivos y su apertura a todos los vecinos, no solo en los centros educativos, con un marco común de inscripción y prioridades. La concejala de Servizos Sociais e Igualdade, Maica Ures, explicó el alcance operativo del cambio y remarcó que el programa podrá prestarse cualquiera de los centros educativo del municipio que cuente con acuerdo de sus consellos escolares y un mínimo de alumnado.

En este sentido, Ures animó “o resto dos coles de Carballo, ademais do Bergantiños, o Gándara-Sofán e o Fogar, onde xa está agora mesmo implementado o programa, a que se poñan en contacto con nós. Informaremos e darémoslle a man para camiñar cara a que todas as familias, independentemente do cole no que estean matriculadosos os seus fillos e fillas, teñan dispoñibles recursos de conciliación”.

El grupo socialista apoyó la propuesta. La portavoz Mari Carmen Vila aseguró que “nós congratulámonos de que este servizo se poida abrir a toda a veciñanza en días lectivos”, y añadió que la conciliación familiar y laboral es un objetivo al que aspiran estas mejoras. Desde el Partido Popular, Rubén Lorenzo indicó que “nós sempre imos estar a favor da conciliación” y dio por aclaradas en comisión sus dudas previas, emplazando a seguir evaluando el uso del servicio. La responsable del área agradeció el consenso: “É certo que en conciliación queda moito por facer, pero imos dando, pasiño a pasiño”.

El alcalde, Daniel Pérez, hizo hincapié en la unanimidad de la aprobación, subrayando que la ordenanza refuerza la flexibilidad del servicio y mejora la ratio monitor-alumno, “o que vai redundar necesariamente nunha mellora tamén do propio servizo”.

Con respecto a la moción del Partido Popular sobre la aplicación y financiación de la Ley ELA, después de aprobar su inclusión por la vía de urgencia, los grupos centraron buena parte del debate plenario en esta propuesta. El PP situó la iniciativa en el contexto del aniversario de la aprobación de la ley y del reciente anuncio del Consejo de Ministros de un real decreto-ley con una dotación de 500 millones de euros para atención integral, creación del grado 3 Plus y ayudas, solicitando que el Concello instase al Gobierno a asegurar los recursos.

El grupo socialista consideró la moción “extemporánea” en su redacción inicial por ignorar ese decreto, pero tendió la mano a un acuerdo si se actualizaba el texto. El BNG reclamó un pronunciamiento unitario y propuso ajustar la parte resolutiva para eliminar el verbo “aprobar” y mantener “distribuír con máxima urxencia”, además de introducir la retroactividad desde el inicio de la tramitación parlamentaria y valorar una compensación para familias afectadas en ese periodo.

En este sentido, el portavoz del BNG Xosé Regueira, destacó cómo los retrasos de la administración en aplicar medidas efectivas causaron un daño irreparable en las personas que sufren esta enfermedad. “Durante todo este tempo –dijo el portavoz– non fomos capaces, nin en Galiza, nin no Estado, de destacar medidas efectivas que paliarán a sangría económica que teñen que soportar as familias e as propias persoas enfermas”. También apuntó que durante este tiempo “en Galicia morreron 38 persoas” y propuso solicitar “un fondo de compensación tamén para esas persoas que, por atraso ou a tardanza que temos as administracións públicas en tramitar medidas a este tipo de leis, sufriron un dano irreparable e algunha compensación deberían ter”.

El PP aceptó la modificación para facilitar el consenso. Con esas enmiendas, se aprobó por unanimidad. Lorenzo agradeció el apoyo de todos los grupos. Al igual que en el debate de la ordenanza del Concilia, el regidor local destacó la unanimidad y la flexibilidad de todos los partidos para aprobar un texto que, si bien excede las competencias locales, demuestra lo que, a su entender, es la política: “Intentar mellorar a vida das persoas”. “Eu creo que é un día para celebrar que se aprobe por unanimidade esta iniciativa”, manifestó.

Otros temas

Por otro lado, Carballo formalizó su adhesión al convenio marco de colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor para la recogida de vidrio doméstico de un solo uso. La propuesta fue respaldada por BNG, PP y PSOE.

La edil socialista señaló que su grupo ya avaló acuerdos de adhesión similares en el pasado “para facer que se poidan reciclar e animar a xente que o siga facendo”, y el portavoz popular recordó el voto favorable adelantado en comisión. En la sesión también se aprobó la primera fase del POS+ Adicional. El Concello dispone de 614.156,29 euros. En esta fase se aplican 314.568,83 euros a gasto corriente de 2025, quedando el resto para inversiones a definir en la siguiente sesión plenaria.

El PSOE votó a favor tras la explicación técnica en comisión; el PP se abstuvo. La propuesta salió adelante con los votos del grupo de gobierno. Asimismo, se aprobó por unanimidad la modificación del cuadro de personal de este año. Tanto el PSOE como el PP vincularon su respaldo al acuerdo previo alcanzado en la mesa de negociación con la representación sindical y a la conformidad de las partes sobre los ajustes incorporados.

Solo con los votos a favor del grupo de gobierno salió adelante el acuerdo de modificación (el 14) del contrato de servicios energéticos del ayuntamiento carballés. En concreto, en la modificación aprobada se reconocen obligaciones a favor de Ferrovial Enerxía por importe de 1,8 millones de euros en concepto de atrasos de 2023, conforme a las condiciones de revisión del contrato y a los informes técnicos. El PSOE se abstuvo tras recordar que el ejercicio afectado estuvo marcado por la volatilidad energética “a raíz da guerra do Ucrania”, y pidió seguimiento para que el ajuste de 2024 resulte inferior.

El grupo conservador también se abstuvo al entender que “este ano tócanos a parte máis difícil” y expresó su expectativa de precios más competitivos en el próximo ejercicio. En esta sesión los grupos de la oposición no presentaron ruegos ni preguntas.