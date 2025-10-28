La Diputación invertirá más de 211.000 euros en la reurbanización de la calle Compostela carballesa

Calle Compostela de Carballo Archivo

La Diputación de A Coruña sacó a licitación la reurbanización de la rúa Compostela (DP-1914) en Carballo, en el tramo comprendido entre la rotonda de A Milagrosa y el cruce con las rúas Emilio González López y José María Castroviejo. El presupuesto asciende a 211.266 euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de noviembre. El plazo previsto de ejecución es de seis meses desde la formalización del contrato.

El objetivo del proyecto es mejorar la accesibilidad y la calidad urbana de esta vía provincial, adaptándola a la normativa vigente y favoreciendo un uso más cómodo y seguro para peatones y conductores. La actuación rediseña el espacio disponible para priorizar el tránsito a pie mediante nuevas aceras de, al menos, 1,95 metros de ancho. Para liberar superficie peatonal y ordenar el entorno, se elimina la franja de estacionamiento en el margen izquierdo y se crean zonas verdes en el derecho, configurando espacios de estancia y convivencia para los vecinos.

El plan constructivo incluye la renovación completa de las redes de servicios urbanos. Se proyectan dos nuevas líneas de saneamiento de fecales y la sustitución de 125 metros de la red de pluviales, con la implantación de nuevos pozos de registro y sumideros para asegurar el correcto funcionamiento de las canalizaciones.

En paralelo se actuará sobre el alumbrado público y las infraestructuras de telecomunicaciones, con el fin de actualizar instalaciones y homogeneizarlas al nuevo diseño de la calle. En cuanto a firmes y pavimentos, la calzada será reconstruida con un paquete estructural basado en subbase de zahorra artificial y capas asfálticas de alta calidad, mientras que las aceras recibirán acabados de hormigón y baldosa de terrazo granallado.

El proyecto prevé la reposición integral de la señalización horizontal y vertical, así como la incorporación de mobiliario urbano y elementos vegetales. Entre las medidas contempladas figuran la plantación de arbolado, la instalación de nuevas papeleras y la sustitución de los cubrecontenedores actuales, con el objetivo de ordenar puntos de depósito y mejorar la imagen del conjunto.