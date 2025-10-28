Un sinfín de emociones para despedir el otoño teatral de Carballo

Uno de los momentos de la representación de la obra 'Vulcano' Bárbara Sánchez Palomero

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo, baja el telón de su 34ª edición esta misma semana. De esta manera, este miércoles a las 20.00 horas, en el Pazo da Cultura, la coreógrafa y bailarina Paula Quintas presentará el “work in progress” ‘Desde o corsé á danza vertical: do rigor clásico á liberdade aérea contemporánea’, con acceso libre hasta completar aforo.

La creadora ha apostado por una conferencia en movimiento que propone un recorrido vivo y poético por la historia de la danza y del circo, entre la disciplina del cuerpo y su libertad aérea.

Paula Quintas es una bailarina, creadora, coreógrafa y directora artística gallega de referencia, con un lenguaje personal que explora la danza contemporánea, la verticalidad y la relación del cuerpo con el espacio, siempre en la búsqueda de nuevas formas de comunicar y compartir con el público.

Ya el jueves, también a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura y con entrada gratuita, tendrá lugar la lectura dramatizada de ‘Mal Ollo. Comedia de ambente mariñeiro’. Con motivo del 120 aniversario del nacimiento del dramaturgo carballés Cándido Alfonso González Tiradas, el Aula de Teatro de Carballo presenta esta divertida pieza que mezcla el humor popular con el mundo mágico gallego.

El carballés fue un dramaturgo y activista cultural que desarrolló en Argentina una importante labor a favor de la emigración gallega. La obra está considerada un folk-drama en el que conviven música, tradición y simbolismo. Los diálogos vivos, el ambiente marinero y la presencia de lo mítico hacen de esta pieza una muestra singular del teatro gallego.

Por su parte, el Programa de Sala del FIOT llegará a su fin con la representación de ‘Vulcano’, de Andrea Jiménez, dramaturga y directora que regresa al FIOT con su última creación, en coproducción con el Centro Dramático Nacional y Projectes Artístics. Será el viernes, a las nueve de la noche, en el Auditorio del Pazo da Cultura.

‘Vulcano’ es la historia de una familia que intenta salvarse de un trauma pasado: el incendio de su edificio, un suceso con consecuencias trágicas que deja huellas profundas en los que sobrevivieron. La llegada de una reportera y el intento de reconstruir lo sucedido alteran el concepto de la verdad y ponen en duda la versión original de los hechos.

Con mucho humor y en formato de thriller e investigación criminal, se pone de manifiesto cómo manipulamos la memoria al construir nuestros relatos y cómo los necesitamos para comprender o sanar, para dar sentido a lo que somos.

‘Vulcano’ es el resultado del encuentro entre las miradas de dos destacadas figuras de la escena contemporánea española: la dramaturga Victoria Szpunberg y la directora Andrea Jiménez, que, en la búsqueda de un teatro vivo, llevaron a cabo un proyecto de creación colectiva con la coproducción del Centro Dramático Nacional.

Finalmente, este sábado 1 de noviembre, el Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo se despedirá del escenario con una fiesta a ritmo de cabaré para los voluntarios y socios de Telón e Aparte, de la mano de ‘Le BarLuthier: un piano-bar literal e itinerante’, a partir de las ocho de la tarde en el Pazo da Cultura, con invitación.