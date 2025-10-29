Mi cuenta

Carballo

Carballo anima a los niños a adornar los jardines públicos con calabazas decoradas

Hay seis zonas habilitadas para ello, todas situadas en el entorno de centros educativos

Redacción
29/10/2025 20:48
29102025 presume de xardins (2)
La iniciativa se enmarca dentro del programa 'Catro estacións'
Cedida

A las puertas del Samaín y dentro del programa de sensibilización medioambiental 'Catro estacións' el Concello de Carballo invita a los niños y niñas a participar en la decoración de los jardines con calabazas, para implicarlos en el cuidado de las zonas verdes. 

La actividad coincide con el inicio de la campaña 'Presume de xardíns', en la que el Ayuntamiento colabora con el centro Dixardín. 

Hay seis zonas habilitadas para dejar las calabazas, todas cerca de los centros escolares: las calles Eduardo Pondal y Campo da Feira, el parque do Anllóns, el parque do Chorís, el exterior del CEIP Nétoma de Razo y la plaza de Sofán. 

Con ellas, se busca llenar de color los espacios vacíos de los jardines

