Carballo vive una nueva época dorada de intensa actividad constructiva

La instalación de una torre en el solar donde se levantará el nuevo edificio mantuvieron cerrado parte del tráfico rodado de la Praza de Galicia Mar Casal

Carballo está viviendo después de quince años una intensa actividad constructiva, que ya empezó el año pasado y que en este ejercicio no ha hecho más que consolidarse. Así lo demuestran las nuevas promociones que hay en marcha en el municipio. Este miércoles, de hecho, se puso en macha la última de las obras de viviendas de nueva planta en el municipio, concretamente en la Praza de Galicia, donde la instalación de una gran grúa mantuvo este miércoles cerrado el tráfico una parte de la plaza y generó expectación entre los viandantes.

Se trata de un proyecto que ya se anunció en el 2021 y que tras el derribo de las antiguas viviendas que llevaban más de 40 años abandonadas, se paralizó. Ahora por fin se está materializando. Será un edificio de once viviendas de nueva obra, aunque por el momento no se están promocionando, por lo que no ha trascendido el precio.

Pero seguramente no serán nada económicas considerando cómo se están cotizando las viviendas nuevas en Carballo y más al tratarse de un edificio muy céntrico. Esta nueva promoción se unirá así a la otra obra de viviendas en la zona de Rego da Balsa, que también están en marcha, con los movimientos de tierra para ejecutar los cimientos del edificio.

En este caso serán 46 viviendas ubicadas en la esquina entre las calles Perú y Ponte da Pedra, que ya fueron anunciadas hace algo más de un año y de las cuales, según los comercializadores, solo queda a la venta una (de tres dormitorios, dos baños, dos plazas de garaje y un trastero) por 285.000 euros. También está todo vendido ya en el edificio de nueva planta construido en la calle Perú, justo en frente al centro comercial Bergantiños, que ya está finalizado.

Reformas

A estas viviendas de nueva planta se unirán otras que se están reformando o que empezarán a reformarse en breve. Es el caso del histórico edificio ubicado entre las calles Camiño Novo y Hórreo, que durante muchos años albergó una escuela infantil pero que lleva ya vacío un tiempo.

El proyecto permitirá rehabilitar las cuatro plantas vacías del edificio para dar cabida a seis nuevas viviendas, de unos 110 metros cuadrados cada una. Dada su localización, próxima a bienes recogidos en el Catálogo de Bens do PXOM —como las viviendas de la Praza de Galicia, un cruceiro y una fuente—, el proyecto requirió además del visto bueno de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia.

Las obras, que superan los 230.000 euros de presupuesto, permitirán recuperar un edificio con valor arquitectónico y patrimonial para el uso residencial, concretamente para destinarlas a pisos alquiler y que deberían estar listos el próximo año.

Otro ejemplo de recuperación del parque inmobiliario es el del edificio situado en la rúa Xílgaro, construido en 1983. En este caso, el inmueble cuenta con un sótano destinado a trasteros, planta baja con uso de garaje, una primera planta ocupada por una vivienda y cuatro alturas adicionales, incluida la bajo cubierta, que no tenían uso definido.

El proyecto aprobado contempla una inversión de más de 130.000 euros para reformar cada una de las plantas superiores y habilitar una vivienda por nivel. Además, se instalará un ascensor que mejorará la accesibilidad general del edificio. Puede que no sean los únicos casos, ya que actualmente hay varios edificios antiguos a la venta en Carballo.

Bajos residenciales

Asimismo, muchas de las licencias de obras que este año aprobó el Concello de Carballo son para convertir bajos comerciales en viviendas. Según los últimos datos facilitados por la oficina de Urbanismo del Concello respecto al primer trimestre del año, se concedieron licencias para habilitar trece nuevas viviendas en plantas bajas situadas en diversas zonas del casco urbano, concretamente en las calles Fomento, Gran Vía (dos proyectos), Vitoria (dos proyectos) y Río Eume.

El balance incluye también 15 viviendas unifamiliares, seis de ellas correspondientes al segundo trimestre. Están distribuidas entre el propio núcleo urbano de Carballo, la parroquia de Sísamo y Bértoa.