Actos religiosos y funerales programados por Todos los Santos en las parroquias de la comarca

La misa de Difuntos el pasado año en Carballo Archivo

La parroquia de Carballo ha dado a conocer la programación de actos en honor a los difuntos durante los próximos días, incluyendo misas, funerales y celebraciones comunitarias, dentro del marco de la festividad de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos.

Entre las actividades destacadas, se encuentran celebraciones en el cementerio y en la iglesia parroquial. En el cementerio, se oficiarán misas y oraciones comunitarias el sábado 1 de noviembre y el domingo 2 de noviembre, ambas a las 17 horas. En la iglesia San Xoán Bautista, las actividades comenzarán este viernes a las 20 horas con una celebración comunitaria de la penitencia.

El domingo se realizará un funeral por todos los difuntos a las ocho de la tarde. Del 2 al 10 de noviembre tendrá lugar la tradicional Novena de Ánimas a las 19.30 horas, y el domingo 9 de noviembre habrá un funeral por benefactores y difuntos de la parroquia a las 20 horas. Asimismo, se celebrarán funerales de fundación de lunes a jueves, destinados a diferentes familias de la comunidad.

Entre ellos se incluyen: lunes, funerales por la familia Celsa González Varela; martes, por los difuntos de la familia Porteiro; miércoles, por Clotilde Vilariño; y jueves, por la familia Romay Mancebo. La parroquia carballesa también ha invitado a la comunidad a participar en actividades alternativas a Halloween, centradas en la celebración de los santos, donde los niños pueden disfrazarse y recibir dulces en un ambiente familiar y festivo.

En otras parroquias de la UPA, se celebrarán misas y oraciones comunitarias en los cementerios junto con el Acto de Ánimas durante los días de Todos los Santos y de los Difuntos. La agenda 2026 ya está disponible para reservar misas o funerales de aniversario, ofreciendo a los feligreses la posibilidad de planificar con antelación sus actos religiosos.

A lo largo de los próximos días todas las parroquias tendrán sus propios horarios para celebrar estos dos días. Por ejemplo en la zona de Cee habrá mismas desde las 10 horas que comenzará en Buxantes, hasta las 19 que habrá en función en Cee y el domingo de nuevo habrá ceremonias aunque en este, comenzarán a las 11.