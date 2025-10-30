Floristerías y ferias ultiman los preparativos para el Día de Difuntos

Las flores fueron las grandes protagonistas de la feria de Carballo este jueves Mar Casal

Cada vez está más próximo el Día de Todos los Santos y, en la Costa da Morte, las familias comienzan a preparar su particular homenaje a quienes ya no están. Desde los pueblos más pequeños hasta las villas más grandes, la tradición se repite: flores frescas, centros preparados con mimo y visitas a los cementerios que se llenan de color cada 1 de noviembre.

Muchos ya empiezan con los preparativos semanas antes para tenerlo todo listo y no esperar hasta el último momento. Otros aprovecharon la feria que cada jueves ocupa la Praza do Concello de Carballo para tres días antes hacerse con las flores con las que harán sus centro. Entre puestos repletos de crisantemos, margaritas y claveles, se forman colas de compradores que buscan las flores más bonitas o las mejores ofertas. Algunos llegan con las ideas claras; otros van decidiendo sobre la marcha, observando los colores y componiendo mentalmente el centro que harán en casa.

“Estos días son un ajetreo, porque todos queren, todos están a pedir, a querer... a flor vaise acabando, despois pídenche cores que non hai”, comenta Amador, que viaja desde Boqueixón, donde tiene su vivero As Zancas. En los últimos días su equipo ha recorrido buena parte de Galicia: “Verín, Xinzo, Celanova, Betanzos, Arzúa, Ordes”, explica, y este jueves tocó Carballo. El ritmo se repite en otros puestos.

Luis Vázquez, procedente de Vilanova y responsable de Viveiro Paraíso, ofrece tanto flores cortadas como centros ya hechos, aunque asegura que la costumbre local es clara: “Eu en Carballo vendo poucos centros, a xente está acostumada a comprar a flor e facelos na casa”. En la feria, las flores sueltas siguen siendo las más demandadas, una tradición muy arraigada en la zona. Preparar el centro en familia o en casa sigue siendo un gesto de cariño. En el extremo contrario están las floristerías, que estos días viven su campaña más intensa del año. En Carballo, los encargos se multiplican.

A diferencia de la feria, aquí no es tan habitual vender flores sueltas, sino centros ya preparados, personalizados según el gusto y presupuesto de cada cliente. Isabel Otero, al frente de Invernaderos Castriz, resume bien la sensación general: “Moito estrés, a xente quere pasar unha por arriba da outra, pero son dous días nada máis”, comenta entre risas. La intensidad es alta, pero saben que esta campaña es crucial para el año. En cuanto a las flores más demandadas, no hay duda. “Os crisantemos son os reis nestas datas”, coinciden los vendedores, da igual de que tipo o su color, siguen siendo las más habituales.

También son populares las margaritas y, las rosas, aunque estas últimas en algunos puestos no terminan de tener mucho éxito. “As rosas véndense moito pero en Carballo non tiveron éxito, e tiraron por flores máis convencionais nestas datas, como os crisantemos, margaritas, todo o que se dá aquí no inverno”, explica Luis Vázquez, que habló de las tendencias en su puesto. El gasto medio se mantiene estable, entre 25 y 40 euros por persona. Pese a la subida general de precios en otros sectores, los vendedores aseguran que la inflación apenas ha afectado al campo de las flores.

Solo la margarita ha experimentado un aumento notable, pasando de seis a nueve euros por unidad. La gente suele gastar más en estas fechas. “Tiran a casa pola ventana bastante estes días. Xente que ao mellor o resto do ano non lle pon nada, ou lle pon artificial, e nestas datas queren poñer canto máis caro grande e chamativo mellor”, comenta una de las trabajadoras de Invernaderos Castriz.

Campaña más importante del año

En las floristerías, la situación es similar, son días de máximo trabajo. En la conocida floristería Taibo, los encargos se cerraron el 20 de octubre para poder cumplir con todos los pedidos. Calculan haber recibido cerca de 500 llamadas, muchas con más de un centro por familia. Además, cada día venden de media unos 50 centros directamente en tienda. Los precios oscilan entre 30 y 80 euros, según tamaño y composición, aunque la mayoría opta por los más sencillos.

“A xente pide moito vermello e branco, o de sempre, o tradicional, pero as persoas máis novas prefiren popurrí de color, centros máis coloridos, algo que me choca”, explica Montse Vila, que ayuda en la floristería carballesa. En sus palabras se nota una pequeña transformación en los gustos: lo clásico sigue mandando, pero empieza a haber espacio para nuevas combinaciones.

El contraste entre la feria y las floristerías refleja dos maneras de vivir la misma tradición. En los puestos, la compra es rápida, directa, familiar; en las tiendas, el proceso es más elaborado, con encargos y tiempos de preparación. Pero en ambos casos, el fin es el mismo, honrar a los que se fueron.

En estos días, el color de las flores se extiende desde Carballo hacia toda la Costa da Morte. En los cementerios de Malpica, Mazaricos, Camariñas o Cee, el paisaje se repetirá un año más, manos que colocan con cuidado los centros sobre las lápidas. Porque más allá del negocio y del trabajo que hay detrás, la tradición de adornar las tumbas sigue siendo, ante todo, un acto de memoria. Como se suele decir, “cada flor leva unha historia”. Y en la Costa da Morte, esas historias siguen floreciendo cada año.