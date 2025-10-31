Carballo invierte 111.000 euros en renovar pasarelas y barandillas en las playas de Razo y Pedra do Sal

Pasarelas que construye el Concello de Carballo en Razo Mar Casal

El Concello de Carballo invierte 111.383,40 euros en la renovación de las pasarelas de madera de acceso a las playas de Razo y Pedra do Sal, así como a los puestos de salvamento, la biblioplaya y el mirador. El proyecto también incluye la renovación de casi cien metros de barandillas.

El alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Servizos, Miguel Vales, visitaron este viernes las obras, que ejecuta la empresa Jardinería Arce. En la playa de Razo, además, se construirá un nuevo mirador, de 6,50 por 2,50 metros, con su correspondiente barandilla. Las nuevas pasarelas de Razo y Pedra do Sal tendrán entre dos y tres metros de ancho y serán de pino tratado en autoclave. En total se colocarán 650 metros.

Como novedad, en ambas playas se instalarán pasarelas enrollables de madera, que ofrecen una mayor flexibilidad, adaptabilidad al terreno irregular y facilidad de uso. Estas obras coinciden con las que está llevando a cabo la Demarcación de Costas, con una inversión de 1,4 millones de euros, para frenar la erosión de las dunas y mejorar la calidad ambiental de Razo-Baldaio.