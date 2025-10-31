La Xunta abrirá la ría de Baldaio al mar de forma inmediata

El alcalde, Daniel Pérez, y el edil de Medio Ambiente, Miguel Vales, observan la ría de Baldaio Cedida

La ríade Baldaio (Carballo) volverá a tener conexión con el mar tras cuatro meses de cierre por la acumulación de arena. La Xunta confirmó este viernes que en los próximos días llevará a cabo los trabajos después de que la propia naturaleza no haya podido abrir un canal para dar salida al agua de la ría hacia el mar.

La directora xeral de Patrimonio Natural, María Sol Díaz Mouteira, informó este viernes al alcalde carballés, Daniel Pérez, sobre esta actuación para recuperar la conexión directa entre la laguna y el mar.

El alcalde solicitara a mediados de octubre una reunión con las consellerías de Mar y medio Ambiente para intentar solucionar la situación, dados los problemas que la acumulación de arena está suponiendo para el sector marisquero, así como para los vecinos y el propio ecosistema del espacio natural.

Dos días después de solicitar la reunión hubo una primera toma de contacto entre la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y el Concello. El pasado martes se desplazaron hasta Baldaio técnicos de ese departamento de la Xunta, a los que acompañaron también los concejales Miguel Vales y Luis Lamas.

La intervención prevista será similar a las ya realizadas en otras ocasiones. Consistirá en abrir un pequeño canal –desde el puente de las antiguas compuertas– para facilitar la acción del mar y que se recupere el intercambio de agua dulce y salada. La intención de Patrimonio Natural es actuar lo antes posible, según le confirmó la directora xeral al regidor, quien a su vez trasladó la información al presidente de los mariscadores.

Por su parte, el PP carballés mostró su satisfacción por este anuncio. El portavoz popular, Rubén Lorenzo, mantuvo conversaciones en los últimos meses con las consellerías implicadas, trasladándoles su preocupación por el cier4re de la ría. Recuerda el PP que esta situación ya se dio en 2020 y 2023, y que en ambos casos la Xunta intervino para solventar el problema. Lorenzo valora el compromiso de la Xunta con la protección y el mantenimiento “de esta joya” de la costa carballesa que todos tenemos la obligación de cuidar”. Señala Lorenzo que esta actuación permitirá a todas las personas que viven en la zona y las que viven del marisqueo y otras actividades relacionadas “volver a ver Baldaio limpio”.