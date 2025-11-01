A Nova Ferradora celebró Samaín con disfraces y música

Celebración del Samaín en A Nova Ferradora de Carballo Mar Casal

El bar A Nova Ferradora, situado en la rúa Colón número 9 de Carballo, celebró este viernes una fiesta especial con motivo de Samaín. A partir de las 21 horas, el local acogió una velada con música en directo a cargo del cantante Luis Miguel, que animó la jornada festiva con un repertorio pensado para el público asistente.

Los responsables del establecimiento prepararon la actividad con gran entusiasmo, invitando a vecinos y clientes a participar disfrazados para disfrutar de una noche diferente.