Carballo

A Nova Ferradora celebró Samaín con disfraces y música

El local carballés acogió el viernes una velada con música en directo a cargo del cantante Luis Miguel

Redacción
01/11/2025 22:53
Celebración del Samaín en A Nova Ferradora de Carballo
Celebración del Samaín en A Nova Ferradora de Carballo
Mar Casal

El bar A Nova Ferradora, situado en la rúa Colón número 9 de Carballo, celebró este viernes una fiesta especial con motivo de Samaín. A partir de las 21 horas, el local acogió una velada con música en directo a cargo del cantante Luis Miguel, que animó la jornada festiva con un repertorio pensado para el público asistente.

 Los responsables del establecimiento prepararon la actividad con gran entusiasmo, invitando a vecinos y clientes a participar disfrazados para disfrutar de una noche diferente. 

