Animada cena anual de socios de Axober en Carballo

La cena anual de socios de Axober celebrada en el Pazo de Vilar de Francos Mar Casal

Más de medio centenar de socios de la Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) participaron este viernes en la Cena Anual 2025, celebrada en el Pazo de Vilar de Francos. El evento, que la entidad retomó tras varios años sin poder realizarlo, se convirtió en un espacio de reencuentro y celebración para el tejido empresarial de la comarca.

Durante la velada, los asistentes compartieron experiencias en un ambiente distendido, con música y momentos dedicados a fortalecer los lazos entre las empresas que forman parte de la asociación.