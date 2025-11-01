Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Animada cena anual de socios de Axober en Carballo

Más de medio centenar de personas participaron en el evento en el Pazo de Vilar de Francos

Redacción
01/11/2025 19:41
La cena anual de socios de Axober celebrada en el Pazo de Vilar de Francos
La cena anual de socios de Axober celebrada en el Pazo de Vilar de Francos
Mar Casal

Más de medio centenar de socios de la Asociación de Empresarios de Bergantiños (Axober) participaron este viernes en la Cena Anual 2025, celebrada en el Pazo de Vilar de Francos. El evento, que la entidad retomó tras varios años sin poder realizarlo, se convirtió en un espacio de reencuentro y celebración para el tejido empresarial de la comarca. 

Durante la velada, los asistentes compartieron experiencias en un ambiente distendido, con música y momentos dedicados a fortalecer los lazos entre las empresas que forman parte de la asociación.

Te puede interesar

Helicóptero de Salvamento marítimo

Rescatan a tres tripulantes tras el vuelco de su embarcación por un golpe de mar en Corcubión
EP
El ideal gallego

Todo listo para iniciar la restauración de la antigua mina del Monte Neme
A. Pérez Cavolo
Una de las escenas de 'Vulcano' este viernes

El FIOT baja el telón en Carballo con un nuevo estreno en Galicia
Redacción
Público siguiendo un partido en el pabellón Carballo Calero

Carballo convoca sus primeros Premios do Deporte
Rosa Balsa Silveira