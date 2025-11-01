Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

El FIOT se despide por todo lo alto en Carballo

La directora Andrea Jiménez recogió el viernes el Premio del Público 2024

Redacción
01/11/2025 21:54
La fiesta final del Outono de Teatro se celebró en el Pazo da Cultura
La fiesta final del Outono de Teatro se celebró en el Pazo da Cultura
Raúl López Molina

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) se clausuró este sábado en Carballo por todo lo alto con una fiesta a ritmo de cabaret de la mano de Le BarLuthier para los voluntarios y socios de Telón y Aparte. 

El viernes ya se bajó el telón con la última función, ‘Vulcano’ y su directora, Andrea Jiménez, aprovechó su estancia para recoger el Premio del Público 2024 por la obra ‘Casting Lear’ que presentó hace un año. La directora y dramaturga mostró su agradecimiento a los carballeses por el reconocimiento.  

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha impulsa una amplia programación para celebrar el 25N
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en una actividad con los más jóvenes en la edición del año pasado

Expertos de toda España debatirán en Galicia sobre la ciberseguridad global
Redacción
Marru, máximo goleador del Bergan con seis tantos, se prepara para dar un pase ante el Burgos Promesas

El Bergan recibe al Langreo, un duelo abierto y exigente
Laura Rodríguez
El Sofán se mostró muy superior al Sigüeiro

El Sofán se mide al San Tirso, el Dumbría viaja a Puebla y el Paiosaco a Negreira
Laura Rodríguez