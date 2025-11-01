Carballo
El FIOT se despide por todo lo alto en Carballo
La directora Andrea Jiménez recogió el viernes el Premio del Público 2024
El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) se clausuró este sábado en Carballo por todo lo alto con una fiesta a ritmo de cabaret de la mano de Le BarLuthier para los voluntarios y socios de Telón y Aparte.
El viernes ya se bajó el telón con la última función, ‘Vulcano’ y su directora, Andrea Jiménez, aprovechó su estancia para recoger el Premio del Público 2024 por la obra ‘Casting Lear’ que presentó hace un año. La directora y dramaturga mostró su agradecimiento a los carballeses por el reconocimiento.