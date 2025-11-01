Evencio Ferrero recibe un nuevo homenaje, esta vez del Lubiáns

Ferrero fue homenajeado en el pabellón Carballo Calero antes del partido del Lubiáns contra el Oleiros Raúl López Molina

Al grito de “Evencio, Evencio, Evencio”, el exalcalde de Carballo Evencio Ferrero entró en el pabellón Carballo Calero, donde la tarde de este sábado el Calvo Escola Lubiáns le rindió un homenaje “en recoñecemento á traxectoria e dedicación á nosa vila e agradecemento polo apoio á cultura do deporte”.

Así rezaba la placa que el equipo regaló al exregidor, que es socio de honor, entre aplausos del público y tras proyectar un video con diferentes imágenes de Ferrero con la bufanda del Lubiáns en partidos y distintos actos del club a lo largo de sus años como alcalde. Es un homenaje más que suma tras su renuncia a principios de octubre a la alcaldía para entrar de lleno en la jubilación.

En este caso, desde el club justifican la iniciativa en base a la “trayectoria, dedicación y apoyo constante a la cultura y al deporte de Carballo” por parte de Ferrero, además de resaltar su labor durante los 22 años que permaneció en el cargo y de calificarlo de “figura fundamental en la transformación social, cultural y deportiva” experimentada por Carballo en todo ese tiempo.

También lo definen como “un hombre comprometido con la educación y con la formación deportiva como un pilar esencial para el desarrollo de niños y niñas, marcando un antes y un después en nuestro municipio”. Por último, le transmiten su agradecimiento y le desean lo mejor en su nueva etapa vital.

Tras el homenaje, Ferrero y el actual alcalde Daniel Pérez disfrutaron el partido ante el Oleiros.