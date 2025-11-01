Íntegro y Máis Porvir organizan en Carballo una jornada sobre sexualidad

Acto de la asociación Íntegro Archivo

La asociación Íntegro, en colaboración con Máis Porvir, celebrará el sábado 29 de noviembre en el Fórum Carballo la jornada ‘Sexualidade sen barreiras’, un encuentro formativo y divulgativo centrado en la sexualidad y la diversidad funcional. La iniciativa, de carácter presencial, está dirigida a profesionales, familias, personas con diversidad funcional y público general, y cuenta con el apoyo del Concello de Carballo, la Xunta y la Diputación.

El objetivo es crear un espacio seguro para abordar la educación afectivo-sexual, el placer, el consentimiento y los derechos sexuales desde una perspectiva inclusiva. La jornada combinará charlas y espacios de debate para favorecer la participación activa y el intercambio de conocimientos, con el fin de ofrecer herramientas prácticas para el acompañamiento afectivo y sexual, fomentar la autonomía y reforzar la importancia del respeto y el consentimiento.

El encuentro incluirá intervenciones de especialistas como Paula Pombar Pérez, Sofía Torres Fernández y Verónica Ramilo Graña, además de talleres prácticos impulsados por la asociación Íntegro. Debido al aforo limitado, las inscripciones deberán realizarse antes del 24 de noviembre a través del formulario disponible en línea