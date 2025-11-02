El martes de Entroido será festivo en la mayor parte de la Costa da Morte

Martes de Entroido, que en 2026 caerá el 17 de febrero, será festivo local en la mayoría de los municipios de la Costa da Morte. Cabana, Carballo, Cerceda, Coristanco, A Laracha, Malpica y Mazaricos lo han incluido en sus calendarios festivos, consolidando esta jornada como una de las más celebradas de la comarca.

En Carballo, el Entroido se unirá al 25 de junio, por las fiestas de San Xoán, mientras que A Laracha sumará la festividad de la Virxe dos Milagres de Caión, el 8 de septiembre. En Cabana, el segundo festivo será el 1 de agosto, dedicado a San Fins, y en Malpica el 21 de agosto con las Festas do Mar.

Mazaricos celebrará además su festa local el 10 de julio, y Cerceda ha escogido el 23 de junio, coincidiendo con el Día da Cachela. En Cee, las fechas elegidas serán el Lunes de Pascua, el 6 de abril, y el 16 de junio, en honor a Santo Adrián. En Muxía, la festividad local más emblemática, el Lunes da Barca, se celebrará el 13 de septiembre, acompañada del festivo del Lunes de Pascua.

Corcubión mantiene las fiestas de San Pedro, el 29 de junio, y la Virxe do Carme, el 16 de julio, coincidiendo con la fecha elegida también por Zas, que añade además la de San Cristovo, el 10 de julio. En Laxe, las fiestas locales serán el 21 de julio, con la Santa Cruz da Rosa, y el 17 de agosto, dia del Naufraxio, mientras que Ponteceso celebrará la Virxe do Faro el 8 de septiembre y A Barquiña el 14 del mismo mes.

Vimianzo abrirá el calendario festivo el 22 de enero con San Vicente y lo cerrará el 10 de agosto con las fiestas de verano. En Santa Comba, las jornadas festivas corresponderán al 29 de junio, día de San Pedro, y al 30 de junio, en honor a San Antonio. Dumbría conmemorará San Pedro de Buxantes el 29 de junio y Santa Baia de Dumbría el 10 de diciembre, mientras que Fisterra celebrará el Lunes de Pascua y el 8 de septiembre.