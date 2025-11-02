Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Seis personas heridas, cinco de ellas excarceladas, tras colisionar dos vehículos en Carballo

Ep
02/11/2025 11:49
Ambulancia del 061
Archivo el Ideal Gallego

Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras colisionar dos vehículos en Carballo este sábado. Además, cincos de los heridos tuvieron que ser excarcelados, según informa el 112 Galicia.

Así, la Central de Emergencias ha indicado que tuvo constancia del accidente en torno a las 20.00 horas de este sábado a través del aviso de un smartphone. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos vehículos en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de SVA, cuatro ambulancias asistenciales de SVB y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro. Con todo, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha impulsa una amplia programación para celebrar el 25N
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en una actividad con los más jóvenes en la edición del año pasado

Expertos de toda España debatirán en Galicia sobre la ciberseguridad global
Redacción
Marru, máximo goleador del Bergan con seis tantos, se prepara para dar un pase ante el Burgos Promesas

El Bergan recibe al Langreo, un duelo abierto y exigente
Laura Rodríguez
El Sofán se mostró muy superior al Sigüeiro

El Sofán se mide al San Tirso, el Dumbría viaja a Puebla y el Paiosaco a Negreira
Laura Rodríguez