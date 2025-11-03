Abalde destaca la ayuda de 6,5 millones de los fondos europeos para el municipio carballés

Julio Abalde (c.) reunido con parte del gobierno carballés, este lunes en el Concello Mar Casal

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, realizó este lunes su primera visita institucional al Concello de Carballo, donde mantuvo una reunión con el nuevo alcalde, Daniel Pérez, tras la reciente renuncia de Evencio Ferrero. Durante el encuentro, ambos abordaron los principales retos y proyectos del municipio, con especial atención a las actuaciones que se ejecutarán gracias al Plan EDIL, impulsado por el Gobierno de España con financiación de los fondos Feder.

Carballo es uno de los 54 municipios gallegos beneficiados por esta iniciativa, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo urbano, social y ambiental. En total, el municipio recibirá 6.547.727 euros, lo que representa el 60% de una inversión global de 10.912.880 euros, destinada a la construcción de un edificio de entidades sociales, la creación de un nuevo auditorio, la reforma de la Praza do Concello y de la casa consistorial, así como la rehabilitación y renaturalización de la zona de Rego da Balsa, que se convertirán en un nuevo espacio verde para los vecinos.

Durante su visita, Abalde subrayó que “o Plan EDIL é unha mostra clara do compromiso do Goberno coa cohesión territorial e co equilibrio entre o rural e o urbano, contribuíndo a mellorar a calidade de vida da cidadanía e a sustentabilidade dos nosos municipios”. En este sentido, explicó que el programa se concibe como una herramienta para reducir las desigualdades territoriales y favorecer un modelo de crecimiento más equilibrado entre las zonas rurales y urbanas.

El Plan EDIL, gestionado por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Fondos Europeos, asigna recursos a los municipios bajo criterios de cohesión territorial y concurrencia competitiva. En Galicia, la convocatoria aprobó 28 proyectos, con un presupuesto conjunto de 176 millones de euros, que beneficiarán directamente a ayuntamientos de distintas comarcas.

En el conjunto de España, se destinaron 1.774 millones de euros a 242 proyectos, lo que permitirá movilizar más de 2.500 millones de inversión pública. Estas cifras suponen un incremento del 30% en los fondos y del 40% en el número de planes financiados respecto al periodo 2014-2020, además de multiplicar por cuatro el número de municipios beneficiados. Según destacó el subdelegado, los proyectos seleccionados en esta convocatoria reflejan la prioridad de la política europea en materia de sostenibilidad, digitalización, movilidad y eficiencia energética, ámbitos que inciden directamente en la calidad de vida y el bienestar ciudadano.

En referencia a los objetivos del programa, Abalde añadió que “este plan permite dotar os concellos de recursos para avanzar na dixitalización, a eficiencia enerxética, a mobilidade sustentable e a inclusión social. En definitiva, fai realidade unha política pública europea ao servizo das persoas”.

Con esta inversión, Carballo dispondrá de nuevos equipamientos culturales, sociales y ambientales que contribuirán al desarrollo del municipio y a la mejora de sus infraestructuras urbanas. El encuentro entre el subdelegado y el alcalde sirvió además para repasar otros proyectos en curso y futuras líneas de colaboración institucional en el marco de los fondos europeos destinados a la provincia.