Carballo inicia el procedimiento para construir un aparcamiento en Razo

Una parte de los terrenos en los que se ubicará el nuevo aparcamiento público de Razo Cedida

El Concello de Carballo dio el primer paso para crear uno de los aparcamientos públicos permanentes previstos en el plan especial de Razo-Arnados. La junta de gobierno local aprobó este lunes el proyecto de expropiación de los terrenos en los que se construirá este aparcamiento, así como sus vías circundantes, en el entorno de la calle Mar Adriático.

Según informaron fuentes municipales, los terrenos afectados ocupan una superficie total de 11.164 metros cuadrados, clasificados en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) como suelo de especial protección agropecuaria. Además, una parte de los terrenos están incluidos en la zona de policía de un arroyo.

El aparcamiento ocupará una superficie de 5.161 metros cuadrados, mientras que el resto será ocupado por las tres vías que darán servicio al equipamiento. Para hacerse con los terrenos, el Concello invertirá poco más de 91.000 euros. Una vez aprobado el proyecto de expropiación por la junta de gobierno, el documento se pondrá un mes en exposición pública, para que las personas afectadas (a las que el Concello notificará de forma individualizada) puedan realizar las observaciones necesarias.

La creación de esta primera bolsa de aparcamientos públicos en el litoral es una actuación clave para la nueva ordenación urbanística que tendrá el litoral carballés que prevé la eliminación del tráfico rodado del borde litoral.

Reordenación

El concreto, el plan especial establece que la nueva zona de aparcamientos deben situarse fuera de la franja de servidumbre de tránsito y prioriza los desplazamientos peatonales hacia la playa, por lo que el acceso al mar se diseñará a través de caminos de uso peatonal. Así, el planeamiento aprobado en 2023 propone ubicar los nuevos aparcamientos en la zona suroccidental del ámbito, próxima a la rotonda prevista en el PXOM que conecta el vial del puerto con el camino de Nétoma y la rúa Mar Caribe, próxima al colegio público de Razo.

Esta ubicación en el interior del núcleo busca minimizar el impacto visual y paisajístico de estas bolsas de aparcamiento el en paisaje costero como sucede con los aparcamientos actuales. De este modo, se eliminarán los aparcamientos que ocupan zonas de dunas o espacios de alto valor ambiental (los de primera línea de playa), desplazando los mismos hasta zonas menos sensibles y mejor adaptadas a la legislación sectorial y al Plan de Ordenación do Litoral (POL).

El plan especial destina un total de 9.516 metros cuadrados a la creación de estos dos aparcamientos públicos permanentes, con una capacidad estimada de unas 476 plazas, además de zonas adicionales que podrán destinarse a caravanas o vehículos recreativos. De forma complementaria, se prevé habilitar dos zonas de estacionamiento estacional con una superficie total de 7.741 metros cuadrados, también en suelo rústico que podrán utilizarse durante los meses de verano mediante un acondicionamiento mínimo, pero que no supondrá expropiaciones.

Con estas bolsas, la capacidad total de aparcamiento prevista ascendería a unas 860 plazas, suficientes para sustituir las que desaparecerán con la eliminación del tráfico en primera línea y para absorber buena parte de los estacionamientos irregulares que actualmente se producen en zonas protegidas.

Así, los más de 6.500 metros cuadrados hoy ocupados por el tránsito y el estacionamiento de vehículos, pasarán a ser nuevos espacios verdes de transición hacia las áreas de regeneración ambiental. En ellos se permitirá la instalación de pasarelas o plataformas de madera sobre un máximo del 10% de la superficie, con el fin de ordenar los accesos a la playa sin invadir los espacios naturales.

Aunque la aprobación del procedimiento de expropiación es el primer paso para la reubicación de las plazas de aparcamiento en Razo, lo cierto es que éstas empezarán a desaparecer del borde litoral el próximo año en la zona de A Cabreira –desde el bar O Cordobés– con la puesta en marcha del proyecto de protección de taludes promovido por la Demarcación de Costas, cuyo proceso de contratación está a punto de concluir con la adjudicación del proyecto.