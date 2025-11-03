Siguen ingresados en la UCI en el Chuac dos de los heridos tras chocar dos vehículos en Carballo

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac EC

Dos de las seis personas heridas tras colisionar dos vehículos en el municipio coruñés de Carballo este sábado continúan ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otra ha sido dada de alta.

Así lo han confirmado este lunes, día 3, fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) consultadas por Europa Press.

La Central de Emergencias indicó que tuvo constancia del accidente en torno a las 20.00 horas a través del aviso de un smartphone. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos coches en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de SVA, cuatro ambulancias asistenciales de SVB y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro. Con todo, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.