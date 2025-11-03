Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Siguen ingresados en la UCI en el Chuac dos de los heridos tras chocar dos vehículos en Carballo

La Central de Emergencias indicó que tuvo constancia del accidente en torno a las 20.00 horas

Europa Press
03/11/2025 12:12
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
Hospital Universitario de A Coruña, Chuac
EC

Dos de las seis personas heridas tras colisionar dos vehículos en el municipio coruñés de Carballo este sábado continúan ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otra ha sido dada de alta.

Así lo han confirmado este lunes, día 3, fuentes del complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) consultadas por Europa Press.

La Central de Emergencias indicó que tuvo constancia del accidente en torno a las 20.00 horas a través del aviso de un smartphone. Minutos después, un particular contactó con el 112 para informar de un choque grave entre dos coches en la AC-418, entre los puntos kilométricos 2 y 3, a la altura de Goiáns.

De este modo, se activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Carballo, el GES de Ponteceso, agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local, además de los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, el 061 movilizó una ambulancia asistencial de SVA, cuatro ambulancias asistenciales de SVB y personal sanitario del PAC de Carballo.

Una vez en el punto, fue necesario el material de excarcelación para liberar a cinco personas: dos de uno de los vehículos y tres del otro. Con todo, cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital de A Coruña y uno al Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.

