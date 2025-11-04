Axober apuesta por la movilidad sostenible con la jornada ‘Bergantiños cero emisións’

Axober presentó este martes en el Concello de Carballo la jornada 'Bergantiños cero emisións' Mar Casal

Axober incorporará este año una nueva cita a su calendario de actividades con la primera edición de la jornada ‘Bergantiños cero emisións’, que tendrá lugar este sábado en Carballo. La organización confía en que el encuentro, centrado en la movilidad sostenible y las energías renovables, tenga continuidad en los próximos años.

La propuesta combinará espacios de divulgación técnica, charlas especializadas y una muestra de vehículos de distintas marcas. El presidente de Axober, Diego Iglesias, presentó la iniciativa este martes en el Concello junto a representantes de varias de las empresas participantes y miembros del gobierno local. Iglesias explicó que desde la asociación se quiere abrir un espacio de diálogo sobre las alternativas disponibles en materia de transporte y consumo energético, así como sobre los avances tecnológicos que se están implantando en el ámbito empresarial y doméstico.

Durante el acto afirmó: “Agardamos que sexa unha xornada enriquecedora para todos”. El Concello de Carballo forma parte de la organización del evento junto con la Diputación de A Coruña. En representación municipal asistieron los concejales de Mobilidade, Juan Seoane, e Innovación, Iván Andrade, además del alcalde, Daniel Pérez.

Andrade destacó la relevancia de abordar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la circulación de vehículos eléctricos y valorar su implantación en distintos ámbitos.

Búsqueda de sostenibilidad

El edil señaló que se tratarán las posibilidades de uso tanto en el ámbito particular como en las empresas o administraciones públicas. Tal y como apuntó: “Desde a área de Innovación ten todo o noso apoio, porque cremos que o vehículo eléctrico ten que integrarse no mercado”.

El alcalde insistió en la necesidad de implicar al conjunto de la ciudadanía en los retos que se plantean en torno a la transición energética. Considera Pérez que la búsqueda de soluciones sostenibles es un objetivo compartido. “Porque temos un só mundo e está claro que é necesario explorar aínda máis no eido das enerxías renovables”, apuntó. Sobre la línea de trabajo municipal, afirmó que se trata de un desafío “de toda a sociedade”, y recordó que Carballo fue pionero en la instalación de un punto de recarga inteligente. Según dijo, el consistorio continuará impulsando medidas vinculadas a la movilidad sostenible.

Las actividades se desarrollarán en las Escolas do Xardín Agra de Caldas a lo largo del sábado. La inauguración oficial está prevista para las 11 horas. Expertos de diferentes entidades participarán en mesas redondas y conferencias que analizarán las oportunidades que ofrecen las energías renovables aplicadas al transporte. Entre los ponentes figuran profesionales de empresas del sector como Energal, Qwello, Diexfe Material Eléctrico y Velca.

Asimismo, en la calle Desiderio Varela se habilitará una zona expositiva con vehículos de las marcas Toyota, Hyundai, Peugeot, Kia, Nissan, Renault y Skoda. Axober define esta jornada como “un día para descubrir, aprender e avanzar cara un futuro máis limpo e eficiente”. El alcalde también señaló la conveniencia de compartir conocimientos en un contexto de transformación tecnológica, destacando que “seguro que vai ser unha xornada moi produtiva e que se van sacar conclusións moi importantes para avanzar cara ese obxectivo de cero emisións”.