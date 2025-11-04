Carballo establece el sentido único en parte de la calle Alfredo Brañas

Sentido único en la calle Alfredo Brañas de Carballo Mar Casal

El Concello de Carballo ha hecho efectiva la implantación del sentido único en gran parte de la calle Alfredo Brañas, concretamente desde el cruce de la calle Perú hacia la Vázquez de Parga. Los operarios se encargaron el o lunes de pintar las nuevas marcas viarias y de colocar las señales de dirección prohibida.

De este modo, los vehículos que antes bajaban por esta vía hacia la carretera de Razo o el centro comercial Bergantiños, deberán hacerlo un poco más adelante, por la Emilio Pardo Bazán, o un poco antes, a través de la calle Laracha.

Este cambio, según explicó el Concello en su momento, busca mejorar la circulación en uno de los principales ejes de entrada y salida de la zona centro y se enmarca en un plan global de movilidad que también contempla una futura reordenación de las calles cercanas –Muíño, Mendel, Darwin y Laracha– con el fin de mejorar el acceso al área del centro de salud.