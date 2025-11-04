El sector de cuidados sigue en huelga por convenios dignos en el SAF y las residencias

Las personas trabajadoras del sector de los servicios en la manifestación de este martes en Carballo Mar Casal

Este martes se celebró la séptima jornada de huelga convocada por la CIG desde septiembre en el sector de los cuidados, para reclamar convenios dignos tanto en el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) como en las residencias de mayores. Las movilizaciones al bloqueo en la negociación colectiva, ya que el SAF lleva sin convenio desde 2012 y las residencias desde 2023, lo que ha derivado en condiciones de precariedad y bajos salarios durante años.

Una precariedad que, según la CIG, se perpetuará si se tiene en cuenta el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026, “xa que no se incrementan o necesario para dotar de condicions dignas ao sector”. Además, se trata de partidas presupuestarias no cerradas, por lo que en cualquier momento se pueden mover cuantías millonarias hacia otros servicios, como ya ocurrió recientemente.

La central sindical seguirá apoyando las "justas" revindicaciones de las empleadas del sector que luchan por sus derechos laborales ante la falta de voluntad política. Por otro lado, una representación de la CIG participó en la mesa de trabajo encargada de elaborar un protocolo de protección para el personal del SAF, en la que se evidenció, expresan, que el presidente de la Xunta intentó “vender” la existencia de un protocolo “que en realidad es solo un esquema de trabajo".