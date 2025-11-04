Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Xestoría Queijo estrena nuevo emplazamiento en la céntrica calle Vázquez de Parga

La empresa supera el cuarto de siglo de vida

Redacción
04/11/2025 19:52
Presentación de la nueva sede de Xestoría Queijo
Mar Casal

 La Xestoría Queijo de Carballo estrenó este lunes nuevo emplazamiento en la céntrica calle de Vázquez de Parga, 5, de la localidad carballesa. La iniciativa empresarial corresponde a su titular Carlos Alberto Queijo Varela. La empresa ha superado los 25 años de vida y presenta un amplio diáfano local de 250 metros cuadrados de superficie para acoger los servicios generales de gestoría, correduría de seguros e inmobiliaria, con una decena de profesionales en la atención al público.

Mar Casal

